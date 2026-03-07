용인시-강원도 양구군, 행정·관광·경제 등 협력 ‘자매결연’

용인특례시와 강원특별자치도 양구군이 6일 양구군청에서 자매결연을 하고, 두 도시 간 우의 증진하고 교류와 발전을 위해 적극 협력하기로 했다. 양구군은 용인시의 16번째 자매도시가 됐다.
두 도시는 자매결연을 계기로 공동 발전을 위해 행정·문화·관광·경제·체육 등 각 분야에서 교류·협력하기로 했다.
행정·자치 분야에서 우수 정책 사례를 공유하고, 주민자치위원회와 직장동아리간 교류를 추진한다. 문화·관광 분야에서는 두 도시의 주요 축제와 관광지를 홍보하고, 지역 축제 개최 시 홍보 부스를 설치하는 등 협력을 추진한다.
경제·체육 분야에서는 지역 축제 개최 시 팝업스토어(반짝 매장)를 개설하는 등의 방법으로 두 도시의 농산물과 특산물을 판매·홍보하고, 생활체육 교류 등도 모색하기로 했다.
이상일 시장은 “양구군과 용인시의 훌륭한 농산물들이 양 도시에서 소비되도록 서로 홍보하는 등 협조 체계를 갖추는 노력도 기울이자”라며 “양구에는 테니스장, 축구장 등 스포츠 시설이 아주 잘 갖춰져 있는 만큼 용인의 스포츠팀이나 단체들이 양구를 찾아 훈련하는 등 체육 분야의 협력도 도모하면 좋겠다”고 밝혔다.
용인시는 양구군을 포함해 진도군, 영천시, 제주시, 완도군, 사천시, 고성군, 함평군, 속초시, 단양군, 전주시, 광양시, 안동시, 괴산군, 울릉군, 화순군 등 국내 16개 도시와 자매결연했고, 포항시와는 우호도시 교류 협약을 체결했다.
또 미국 윌리엄슨카운티와 페어팩스카운티, 스페인 세비야시, 베트남 다낭시 등 해외 13개 도시와 자매·우호 도시 관계를 맺고 있다.
