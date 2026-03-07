용인시-강원도 양구군, 행정·관광·경제 등 협력 ‘자매결연’



6일 양구군청에서 이상일 용인시장(오른쪽)과 서흥원 양구군수가 자매결연 협약서를 들고 기념 사진을 찍고 있다. (용인시 제공)

용인특례시와 강원특별자치도 양구군이 6일 양구군청에서 자매결연을 하고, 두 도시 간 우의 증진하고 교류와 발전을 위해 적극 협력하기로 했다. 양구군은 용인시의 16번째 자매도시가 됐다.두 도시는 자매결연을 계기로 공동 발전을 위해 행정·문화·관광·경제·체육 등 각 분야에서 교류·협력하기로 했다.행정·자치 분야에서 우수 정책 사례를 공유하고, 주민자치위원회와 직장동아리간 교류를 추진한다. 문화·관광 분야에서는 두 도시의 주요 축제와 관광지를 홍보하고, 지역 축제 개최 시 홍보 부스를 설치하는 등 협력을 추진한다.경제·체육 분야에서는 지역 축제 개최 시 팝업스토어(반짝 매장)를 개설하는 등의 방법으로 두 도시의 농산물과 특산물을 판매·홍보하고, 생활체육 교류 등도 모색하기로 했다.이상일 시장은 “양구군과 용인시의 훌륭한 농산물들이 양 도시에서 소비되도록 서로 홍보하는 등 협조 체계를 갖추는 노력도 기울이자”라며 “양구에는 테니스장, 축구장 등 스포츠 시설이 아주 잘 갖춰져 있는 만큼 용인의 스포츠팀이나 단체들이 양구를 찾아 훈련하는 등 체육 분야의 협력도 도모하면 좋겠다”고 밝혔다.서흥원 양구군수는 “용인의 인프라와 비전이 대한민국 지방자치단체 중에서 가장 선도적 역할을 하고 있다는 생각을 하며, 이번 협약을 계기로 용인과 양구가 형제 이상의 관계를 갖길 바란다”며 “시민과 군민이 자랑스러워하는 용인과 양구가 될 수 있도록 손을 맞잡겠다”고 화답했다.용인시는 양구군을 포함해 진도군, 영천시, 제주시, 완도군, 사천시, 고성군, 함평군, 속초시, 단양군, 전주시, 광양시, 안동시, 괴산군, 울릉군, 화순군 등 국내 16개 도시와 자매결연했고, 포항시와는 우호도시 교류 협약을 체결했다.또 미국 윌리엄슨카운티와 페어팩스카운티, 스페인 세비야시, 베트남 다낭시 등 해외 13개 도시와 자매·우호 도시 관계를 맺고 있다.안승순 기자