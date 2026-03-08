경기신보, 도민과 함께하는 ‘현장 소통 릴레이’ 마무리



6일 경기테크노파크에서 열린 경기신용보증재단의 ‘도민 성공지원을 위한 2026년 중부권역 타운홀미팅’ 참석자들이 기념 촬영을 하고 있다. (경기신보 제공)

경기신용보증재단은 6일 경기테크노파크에서 ‘도민 성공 지원을 위한 2026년 중부권역 타운홀 미팅’을 열어 현장 소통을 이어나갔다.이날 행사에는 시석중 경기신보 이사장과 소상공인시장진흥공단 관계자, 안양·부천·안산·시흥·과천·광명·군포·의왕 지역의 기업인 등 150여명이 참석했다. 설명회는 대내외 경제 동향 공유를 시작으로 2026년 경기신보의 주요 신용보증 지원 정책과 소상공인시장진흥공단의 창업·경영 안정 및 재기 지원 정책을 차례로 안내하는 방식으로 진행됐다.경기신보는 민생경제 안정과 도민 체감형 지원을 위한 ‘2026년 4S 경영전략(이하 4S 전략)’을 발표했다. 4S 전략은 민생 회복 Support, 미래 성장 Scale-up, 열린 경영 Synergy, 내부 혁신 Smart로 구성된 핵심 실행 체계다.민생 회복 Support는 도내 기업의 매출 회복과 경영 정상화를 위한 포용적 금융으로 추진되며, 미래 성장 Scale-up은 AX(인공지능 전환) 기반의 수요자 맞춤 보증 및 컨설팅 서비스를 통해 기업의 경쟁력 강화와 질적 성장을 뒷받침한다. 또한 열린 경영 Synergy는 지역사회와의 소통 및 협력을 통한 경기도 경제 협력 허브를 구축하고 내부 혁신 Smart는 데이터 기반의 리스크 관리와 조직 역량 강화로 민생 회복, 미래 성장, 열린 경영 전략의 성과 극대화를 지원한다.경기신보는 중부권 타운홀 미팅을 끝으로 경기도 4개 권역에서 순차적으로 진행된 2026년 상반기 지원 사업 설명회(타운홀 미팅) 일정을 모두 마무리했다.이번 설명회는 접근성을 강화해 기업의 참여도를 높였고, 현장의 목소리를 폭넓게 수렴함으로써 도민의 정책 이해도와 체감도를 동시에 끌어올렸다.시석중 이사장은 “바쁜 일정에도 타운홀 미팅에 참여해 현장의 소중한 의견을 나눠주신 모든 분들께 감사드린다”며 “정부가 2026년을 경제 도약의 원년으로 선포한 것에 발맞춰 경기신보는 기업 생애 주기별·고객 상태별 맞춤형 지원을 강화해 도민이 안정적으로 사업에 전념할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 밝혔다.이어 “올해 4S 전략을 기반으로 기업의 글로벌 진출과 디지털 전환 등 기업 경쟁력 강화를 적극 뒷받침해 경기도의 지속 가능한 성장과 지역경제 활성화에 기여하겠다”고 강조했다.안승순 기자