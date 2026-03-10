일하고 싶은 중장년 다시 일터로!…강북구, 자격시험 응시료 지원

4월부터 신청 접수, 응시료 실비 90% 지원



강북구청에서 취업 상담을 받고 있는 강북구 중장년 주민들의 모습. 강북구 제공

서울 강북구는 미취업 중장년의 취업 역량 강화를 위해 ‘중장년 (재)취업 자격시험 응시료 지원사업’을 오는 4월부터 추진한다고 10일 밝혔다.구는 그동안 청년 어학·자격시험 응시료 지원사업으로 미취업 청년을 대상으로 시험 응시료를 지원해 왔다. 올해부터는 지원 대상을 중장년층까지 확대해 구직 과정에서 발생하는 자격시험 응시료 부담을 덜고, 이들의 적극적 취업 준비와 직무능력 향상을 돕는다.지원 대상은 신청일 기준 강북구에 주소를 둔 40세 이상(1986년 12월 31일 이전 출생자) 미취업자로, 현재 사업자등록이 되어 있지 않은 주민이다. 주 30시간 또는 고용보험 가입 기간이 3개월 이하인 단기 근로자도 신청할 수 있다. 서울 동행일자리 등 재정일자리 사업 참여자도 지원 대상에 포함된다.지원 대상 시험은 국가기술자격 및 국가전문자격을 포함해 국가공인민간자격시험, 한국사능력검정시험, 어학시험 등으로 올해 실시된 자격시험에 실제 응시한 경우에 한해 지원받을 수 있다. 신청 횟수 제한 없이 응시료의 90%를 1인당 연간 최대 10만원까지 받을 수 있다. 자동차운전면허 시험은 제외된다.신청 기간은 오는 4월 1일부터 12월 10일까지다. 예산 소진 시 조기 마감될 수 있다. 구는 서류 심사를 거쳐 매월 25일쯤 대상자에게 문자로 개별 통보한다. 매월 말쯤 신청자 본인 명의 계좌로 지원금을 지급한다.신청을 희망하는 주민은 신청서와 응시 사실 확인 자료 등 서류를 갖춰 일자리청년과에 방문하거나 전용 이메일로 제출하면 된다. 신청 서식과 필요 서류, 지원 대상 시험 목록 등 자세한 사항은 구청 홈페이지에서 확인할 수 있다.이순희 강북구청장은 “지원사업이 중장년층의 경제적 부담을 덜고 재취업 준비에 실질적인 도움이 되길 바란다”며 “구민의 취업 기회를 확대하고 안정적인 경제활동을 지원하기 위한 정책을 지속해 추진하겠다”고 말했다.송현주 기자