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중구, 약수역~신당역·세운5구역 재난위험 선제 관리한다

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스마트 빗물받이 10곳 추가 설치도


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중구 세운5구역 점검
서울 중구 관계자들이 세운5구역 노후 건물에 대한 건물 기울기 등을 측정하기 위한 설비를 세우고 있다.
중구 제공


서울 중구는 집중 호우 시 침수 위험이 높은 ‘약수역~신당역’ 일대와 노후 건축물이 밀집한 ‘세운5구역’을 중점 관리 지역으로 지정했다고 16일 밝혔다. 공간정보 분석으로 선제적 재난 위험 관리에 나선 것이다.

중구가 기초 데이터를 구축한 뒤 지표면 경사와 빗물 흐름을 분석하고 침수 예측 시뮬레이션을 진행한 결과, 남산과 매봉산 사이의 ‘약수역~신당역’ 대로변 일대는 장시간 집중 호우 시 침수 위험이 높은 것으로 나타났다.

이에 구는 우기 전까지 이 구간의 하수시설과 빗물받이를 정비하기로 했다. 빗물받이 위치를 측량해 침수나 역류 가능성이 높은 곳을 선별하고, 수시로 청소할 예정이다. 상반기 중 스마트 빗물받이 10개를 설치해 관리 효율도 높인다.

노후 건축물에 대한 안전관리도 강화한다. 세운재정비촉진지구는 전체 건축물의 73%(858동)가 1960년대 이전에 지어진 건물로 안전 우려가 제기돼 왔다.

구는 세운지구 내 노후 건축물 분포를 분석해 목조 구조나 기와지붕, 공실·방치 가능성이 높은 단층 건물을 중심으로 데이터를 추출했다. 붕괴 위험이 높은 건물들에 대해서는 현장조사를 벌였다. 분석 결과, 세운5구역이 위험 건축물 밀집도가 가장 높은 것으로 나타났다고 구는 설명했다.

구는 세운5구역 내 건축물 5곳을 모니터링 대상으로 선정하고 측정 장비를 설치해 외벽 기울기와 건물 흔들림 등을 주 1회 이상 관측한다.

김길성 구청장은 “공간정보를 기반으로 한 선제적 안전관리로 주민들이 안심하고 생활할 수 있는 환경을 만들어 가겠다”고 말했다.

김주연 기자
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