서울Pn

검색
지역별 뉴스 선택

정원도시 서울, 292개 정원 단장… 5월 축제

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

서울시 ‘스마트서울맵’ 업그레이드… 정책을 지도로

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

광진구, 주말마다 공원이 아이들 놀이터로…‘서울형

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

벚꽃만큼 흥한 양재아트살롱… 10만명 즐겼다

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

참꽃 분홍빛으로 물든 대구 비슬산

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

참꽃 분홍빛으로 물든 대구 비슬산
전국 최고 낮 기온이 29도까지 오르는 등 초여름 더위를 보인 19일 대구 달성군 비슬산 참꽃 군락지가 분홍빛으로 물들어 있다.
대구 뉴시스


전국 최고 낮 기온이 29도까지 오르는 등 초여름 더위를 보인 19일 대구 달성군 비슬산 참꽃 군락지가 분홍빛으로 물들어 있다.

대구 뉴시스
2026-04-20 19면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

지방자치 최신 기사

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

방학 점심캠프·하원 돌봄사… 서울 ‘아이돌봄’ 빈틈

서울아이 동행 업 프로젝트

체험으로 장애와 소통·공감하는 중랑

제4회 장애공감주간 행사 개최

장애가 더는 장애 되지 않게… 공동체의 힘으로 돕는

장인홍 구청장, 장애인의 날 행사

서대문구, 전통시장·사찰 등 집중 안전 점검

이성헌 구청장, 영천시장·봉원사 점검

츮 ڶŸ Ÿ&

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr