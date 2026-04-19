참꽃 분홍빛으로 물든 대구 비슬산

서울시의회 더불어민주당 “세월호 12주기
서울시의회 더불어민주당이 세월호 참사 12주기와 관련해 다음과 같이 논평을 냈다.다음은 서울시의…
문성호 서울시의원 “CCTV 설치, 구 서
김재훈 경기도의원 “일·가정 양립의 출발은
김진경 경기도의회 의장, 세월호 참사 12
방학 점심캠프·하원 돌봄사… 서울 ‘아이돌봄’ 빈틈
서울아이 동행 업 프로젝트
체험으로 장애와 소통·공감하는 중랑
제4회 장애공감주간 행사 개최
장애가 더는 장애 되지 않게… 공동체의 힘으로 돕는
장인홍 구청장, 장애인의 날 행사
서대문구, 전통시장·사찰 등 집중 안전 점검
이성헌 구청장, 영천시장·봉원사 점검
군포 환경미화원, 청소 중 발견한 1
‘서편제보성소리축제’ 대한민국축제콘텐
전남 보성의 대표 문화예술 축제인 서편제보성소리축제가 5년 연속 대한민국축제콘텐츠대상 수상을 달성했…
안산시,‘빅데이터와 함께하는 똑똑한
군포철쭉축제(18일~26일), 문화격
방학 점심캠프·하원 돌봄사… 서울 ‘
경북교육청, 울릉도 ‘독도교육원’ 6
자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr
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