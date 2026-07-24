임규호 서울시의원, 서울시장 당선무효형 판
서울시의회 국민의힘, 사법 판결 한계에도
서울시의회 국민의힘은 일방적 진술과 억측에 의존해 사법 정의를 훼손한 1심 재판부의 판결을 ‘정…
이자형 경기도의원 “경기도자원봉사센터 특별
김성기 경기도의원, 경기도가 책임지는 24
수성동계곡 찾은 종로구청장… 현장에서 변화 이끈다[
유찬종 구청장 17개동 민생 탐방
“귀담아 듣고, 곱씹어 살피겠습니다”[현장 행정]
김동욱 도봉구청장 소통간담회
010-9935-9159, 구청장에게 문자하세요
강북, 직통민원 문자소통폰 운영
정창수 청장 “생활 속 불편 해결”
중구, 민선 9기 첫 정비사업 간담회 개최
조합장·추진주체 10명과 소통
금산 ‘영천암 무량수각’·청양 ‘장곡
무등산권 유네스코 지질공원 3연속 인
폭염 탈출… 경북 시군 물놀이장 개장
거제야호! 열풍…천안종합터미널, 장승
세종, 어린이집 급식 지원 ‘친환경
세종시가 어린이집 급식 재료를 직접 선택할 수 있도록 지원체계를 전환했다. 시는 21일 세종고운어린…
제주서 물꼬 튼 IB 교육… 폐교 위
제주에서 시작된 국제 바칼로레아(IB) 교육이 폐교 위기 학교를 되살리며 전국으로 빠르게 확산하고 …
자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr
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