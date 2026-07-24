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23일 경기도 수원시 권선구 수원메쎄에서 열린 ‘2026 코리아 그랑프리 도그쇼’에서 애견 미용 콘테스트 참가자들이 기량을 뽐내고 있다.
연합뉴스


23일 경기도 수원시 권선구 수원메쎄에서 열린 ‘2026 코리아 그랑프리 도그쇼’에서 애견 미용 콘테스트 참가자들이 기량을 뽐내고 있다.

연합뉴스
2026-07-24 20면
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