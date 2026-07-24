목포·순천 힘겨루기, 멀어진 통합의대

동부권 14개 단체 ‘인수위안’ 반대

내년 신입생 모집 물건너갈 듯

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순천 등 전남 동부권이 민형배 전남광주통합특별시장 인수위원회가 제안한 ‘1개 의대·단계적 2대학병원 설립’ 중재안에 대해 거세게 반발하고 있다. 오는 9월 수시 전형 일정을 고려하면 애초 목표했던 2027학년도 통합 대학 신입생 모집은 어려울 전망이다.앞서 인수위는 지난 2일 목포에 통합 대학 본부와 의대, 순천에 500병상 규모 대학병원을 우선 구축하고 이후 목포에도 기존 의료시설 인수·확대 등 추가 대학병원 설립 방식을 제안했다.그러나 이런 내용이 알려진 뒤 순천 정치권을 비롯한 전남 동부권 시민사회는 “명백히 불공정한 중재안으로 동·서부권 간 형평성을 심하게 훼손하고 지역 갈등을 확산시키고 있다”며 비난하고 나섰다.여수시민사회단체연대회의와 사회대개혁순천시민행동, 광양YMCA 등 동부권 14개 시민사회단체는 22일 공동 성명을 내고 “인구, 중증 진료 분포율 및 전원율, 상급병원 접근성, 권역 지방자치단체 재정 지원 여력 등 객관적 지표를 평가해 순천대에 의과대학과 대학병원을 모두 설치해야 한다”고 주장했다.앞서 순천시의회는 지난 21일 ‘국립 순천대·목포대 공정한 통합의대 설립 및 자율적 협의 보장 촉구 건의안’을 만장일치로 채택했다.순천 경제정의실천시민연합도 성명을 내고 “대학 간 협상에만 맡길 게 아니라 여수·순천·광양 지자체장과 국회의원을 비롯해 대학, 의료계, 시민사회 등이 참여하는 광역 공동협의체를 구성하자”고 제안했다.순천대는 21일 인수위 방안에서 지역별 시설·기능을 서로 바꾸는 형태를 ‘역제안’했지만, 목포대가 “실현 가능성이 없다”며 거부했다.두 대학이 힘겨루기를 이어가면서 통합대 신입생 모집은 점점 멀어지는 분위기다. 당장 내년 1월 정시 전형에서라도 통합대 신입생을 모집하려면 이달 말이나 늦어도 다음 달까지는 모든 합의를 완료해야 한다. 목포대와 순천대는 통합 무산에 대비해 각자 의대 유치, 정원 배정에 도전하는 시나리오도 준비하고 있다.순천 최종필 기자