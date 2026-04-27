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충남, 중동 전쟁 사태에도 6900만 달러 수출 성과

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미·중 등 해외 바이어 100명 참석
국내 250개 업체 958건 상담 진행

충남도가 중동 전쟁 장기화에 따른 글로벌 불확실성 확대에도 틈새 공략으로 수출 성과를 올렸다.

26일 도에 따르면 23~24일 예산 스플라스 리솜에서 개최한 ‘2026 해외사무소 바이어 초청 수출상담회’에서 107건·6900만 달러(약 1020억원) 규모의 계약을 체결했다. 수출상담회는 지역 중소기업 수출 역량 강화를 위해 충남의 7개 해외사무소와 호주·멕시코·우즈베키스탄·카자흐스탄 4개국에 파견된 해외 통상 자문관이 발굴한 바이어를 대상으로 진행했다.

해외 바이어는 미국 16개, 중국 15개, 인도네시아 15개, 베트남 14개, 일본 13개, 인도 11개, 독일 7개 업체 등에서 100명이 참석했다. 지역에서는 식품 91개, 가공품 37개, 소비재 34개, 화장품 30개, 산업재 20개 등 250개 업체가 참가했다.

참가 기업들은 1대 1 상담을 통해 958건·1억 8681만 달러 규모의 상담을 진행해 수출 계약을 체결했다. 전기 변환장치 제조업체인 케이원티에스는 인도네시아 바이어와 500만 달러 규모의 수출 업무협약(MOU)을 맺었다.

도는 수출상담회에 앞서 해외 바이어와 기업의 수요를 사전 분석해 매칭 테이블을 구성하고 전담 통역사를 배치했다. 관세사와 수출 전문가도 상주시켜 통관과 계약 절차 등을 일괄 지원했다.


홍성 박승기 기자
2026-04-27 19면
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