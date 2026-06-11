“동글동글 예쁜 감자… 우리가 다 캤어요”

윤영희 서울시의원, ‘친절한홍한의원 재택의
서울시의회 제22기 정책위원회, 6월 10
최승용 경기도의원 발의 ‘소규모 공동주택
이채영 경기도의원, 조례시행추진관리단 해단
“34년 행정 전문가… 서울시 협조 끌어내 성동 개
유보화 서울 성동구청장 당선인
“창동기지 개발 속도… 일자리 넘치는 ‘미래경제도시
서준오 서울 노원구청장 당선인
‘안전 관악’ ‘민생 관악’ 전진한다 [현장 행정]
‘3선’ 박준희 구청장, 업무 복귀 첫날 풍수해 대비 점검
“희생과 헌신 기억합니다”…영등포구, ‘호국보훈의
6월 5일 ‘호국보훈의 달 기념행사’
6월 6일 현충원 수송 버스 지원
금산 ‘영천암 무량수각’·청양 ‘장곡
무등산권 유네스코 지질공원 3연속 인
경기미 김밥 페스타… “맛있는 K푸드
경기도가 우수 경기미의 소비 촉진과 독창적인 K-푸드 콘텐츠를 발굴하기 위해 13~14일 수원컨벤션…
대표 K-푸드 김밥 고수 한자리에…‘
AI까지 지원하는 ‘서울런’… 챗GP
서울런, 한양대와 손잡고 예체능 교육
서울시는 한양대와 함께 미술·연극·실용음악·K팝 안무 등 예체능 교육을 무료로 받을 수 있는 ‘서울…
자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr
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