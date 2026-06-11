서울 영등포 신풍역세권에 2054가구 대단지

장기전세·휴먼타운2.0 심의 통과서울 영등포구 신풍역 일대에 2054가구 대단지가 들어선다. 종로구 옥인동·명륜3가, 중랑구 망우동은 특별건축구역으로 지정돼 건축물 높이 제한 등이 풀린다.
서울시는 전날 건축위원회를 열고 신풍역세권 장기전세주택사업, ‘휴먼타운 2.0’ 사업 대상지 특별건축구역 3곳 지정 등 4건을 심의 통과시켰다고 10일 밝혔다. 역세권에 주택 공급을 늘리고 노후 저층 주거지를 정비해 주거 안정을 달성하려는 취지다. 역세권 장기전세주택사업 대상지인 영등포구 신길동 413-8 일대에는 대규모 공동주택 단지가 조성된다. 지하 3층~지상 35층 규모로 총 2054가구(공공주택 270가구·분양주택 1784가구)가 공급된다. 사회복지시설, 어린이공원, 공영주차장도 함께 들어선다.
휴먼타운 2.0 사업 대상지는 종로구 옥인동 47, 명륜3가 1-1061, 중랑구 망우동 422-1 일대다. 개별 필지 단위 건축 때 사업성이 낮았던 곳에 특례를 적용해 다가구 등 비아파트 중심의 노후 저층 주거지 정비를 활성화하는데 의미가 있다. 특별건축구역에는 건축 심의를 거쳐 조경, 건폐율, 용적률 등이 완화된다. 옥인동과 명륜3가 일대는 건축물 높이 제한도 풀린다.
송현주 기자