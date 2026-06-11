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서울, 흑염소도 한우처럼 유전자 검사로 원산지 단속

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식당 140여곳·식육판매업체 8곳
7월 3일까지 오리고기 등 점검

서울시가 흑염소, 오리고기 등을 판매하는 음식점을 대상으로 원산지 표시 특별 단속에 나선다. 2027년 2월 개 식용 금지 법안 시행을 앞두고 소비와 유통이 늘고 있는 대체 보양식을 점검하는 차원이다.

시 민생사법경찰국은 오는 15일부터 7월 3일까지 흑염소, 오리고기 등을 판매하는 음식점을 대상으로 원산지 표시를 특별 단속한다고 10일 밝혔다.

단속반은 원산지 거짓 표시 여부와 원산지 표시 방법 위반, 원산지 증빙자료 보관 등을 살펴볼 예정이다. 소비자들이 국내산 흑염소를 선호하고, 외국산과 국내산의 가격 차이가 커 집중 단속에 나서게 됐다. 단속 대상은 서울 시내 식당 140여곳과 식육판매업체 8곳이다.

특히 지자체 가운데 처음으로 유전자 분석을 활용해 흑염소 원산지 확인을 병행한다. 서울시보건환경연구원은 한국 재래 흑염소인지, 외래·교잡종인지 여부를 유전자 분석을 통해 판별할 예정이다. 한우, 돼지고기 등 축산물 원산지를 판별할 때 사용하는 방법과 같다.

전문성을 높이기 위해 국립농산물품질관리원 경기지원 서울사무소도 합동 단속에 나선다. 앞서 국립농산물품질관리원이 ﻿4월 20일부터 한 달간 단속한 결과 호주·몽골산 염소고기나 중국산 오리고기를 국내산으로 거짓 표시한 26개 업체, 원산지를 표시하지 않은 47개 업체가 적발된 바 있다. 시는 불법행위가 확인되면 법에 따라 형사 입건이나 과태료 처분을 내릴 계획이다.


서유미 기자
2026-06-11 18면
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