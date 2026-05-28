경북도의회, 정책지원관 역량강화 교육 개최… ‘의정활동 숨은 MVP’ 키운다

국가 및 지역 정책 방향 특강, 조례 입안 및 검토 심화 과정 등 실무 중심 편성

제13대 경북도의회 개원을 앞두고 의정 전문성 및 정책 품질 제고 총력



지난 27일 열린 ‘2026년 경북도의회 정책지원관 역량 강화 교육’에서 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. 경북도의회 제공

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경북도의회는 급변하는 지방자치와 정책 환경에 발맞춰, 정책지원 전문인력인 ‘정책지원관’의 역량 강화를 위한 전문 교육을 추진했다.도의회는 지난 27일부터 29일까지 2박 3일간 정책지원담당관실 소속 직원 36명이 참석한 가운데 ‘2026년 경북도의회 정책지원관 역량 강화 교육’을 개최했다고 밝혔다.이번 교육은 지방자치법에 명시된 정책지원관의 전문성을 대폭 높여 한층 고도화된 의정활동을 지원하기 위해 마련됐으며, 지난 2025년 두 차례에 걸쳐 개최된 교육에 이어 세 번째로 맞이하는 정기 직무 교육이다.도의회는 의원 의정활동의 ‘숨은 MVP’ 역할을 묵묵히 수행해 온 정책지원관들의 전문성을 고도화하고, 다가오는 제13대 경북도의회의 성공적인 출범을 뒷받침하기 위해 이번 교육을 기획했다.첫째 날인 27일에는 경북연구원의 석학들이 강사로 나서 지역 맞춤형 정책 비전을 제시했다. ‘국가정책과 연계한 경북도 정책 방향’을 주제로 첫 문을 열고, 이어 ‘국제경제와 경북도 경제정책 방향’에 대해 특강을 진행해 정책지원관들의 거시적 정책 안목을 한층 끌어올렸다.둘째 날인 28일에는 의정 지원의 핵심 실무인 법제 역량 강화를 위해 ‘조례 입안 및 검토 심화 과정’ 교육을 집중적으로 진행했다. 이를 통해 의원들의 자치입법 활동을 더욱 꼼꼼하고 치밀하게 지원할 수 있는 기반을 다질 계획이다.김진현 의회사무처장은 “지방의회의 위상이 높아진 만큼 도민들이 체감할 수 있는 좋은 조례와 꼼꼼한 정책 대안 마련이 그 어느 때보다 중요하다”고 정책지원관의 역할을 강조했다.이어 “정책지원관의 풍부한 열정과 치열한 고민이야말로 경북의 발전을 이끄는 가장 큰 원동력”이라며 “이번 교육을 통해 갈고닦은 정책 역량을 다가오는 제13대 경북도의회에서도 유감없이 발휘하여 도민에게 신뢰받는 ‘일하는 의회’를 만드는 데 앞장서 달라”고 당부했다.류정임 리포터