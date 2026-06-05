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러브버그 도심 확산 막는다…성북구, 유인 포집기 230개 운영

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개운·북악·천장산 등 유충 주요 서식지에 배치


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서울 성북구의 한 가로수에 설치된 친환경 러브버그 포집기.
성북구 제공


서울 성북구가 ‘러브버그(붉은등우단털파리)’의 대규모 발생에 대비해 친환경 통합방제에 나선다고 5일 밝혔다.

러브버그는 암컷과 수컷이 짝짓기한 상태로 붙어서 비행하는 특유의 습성 때문에 붙은 이름이다. 사람을 물거나 병을 옮기지 않고 꽃꿀이나 수액을 섭취해 식물의 수분을 돕는다는 점에서 익충이지만 특유의 생김새와 대량 출몰로 주민 일상에 불편을 만든다.

구는 친환경 러브버그 유인 포집기를 도입해 러브버그가 발생하는 이달 초부터 6주간 포집기 230개를 새로 운영한다. 개운산, 북악산, 천장산, 오동공원, 성북공원 등 유충 주요 서식지인 산지형 공원에 집중적으로 배치해 러브버그의 도심 확산을 막는다.

또 보건소 방역소독기동반을 활용해 러브버그 주민 불편 민원에 대응하고 새마을동 자율방역단과 함께 민원 발생 지역 중심의 순회 방역을 실시한다. 사전에 부서별 협력체계도 구축한다.

구는 러브버그 관련 구민 행동요령으로 물을 뿌려 떨어뜨린 뒤 빗자루로 제거, 문틈과 방충망 점검, 야간 조명 밝기 최소화, 외출 때 어두운색 옷 착용 등을 안내했다.

구 관계자는 “러브버그는 6월 짧은 기간 대발생한 뒤 7월 초 자연스럽게 사라지는 만큼 주민들의 양해를 부탁드린다”고 말했다.

송현주 기자
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