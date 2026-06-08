경기도의회 김진경 의장, 제71회 현충일 추념식서 순국선열 넋 기려



제71회 현충일 추념식에 참석한 김진경 경기도의회 의장이 국기에 대한 경례를 하며 순국선열과 호국영령의 넋을 기리고 있다.(사진=경기도의회)



김진경 의장이 현충탑 앞에서 경건한 마음으로 향을 피우며 분향하고 있다.(사진=경기도의회)



제71회 현충일 추념식을 마친 후 김진경 경기도의회 의장과 주요 참석자들이 현충탑 앞에서 기념 촬영을 하고 있다.(사진=경기도의회)

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김진경 경기도의회 의장(더불어민주당, 시흥3)이 호국보훈의 달을 맞아 순국선열과 호국영령의 고귀한 뜻을 기리는 추모의 시간을 가졌다.김 의장은 6일 오전 시흥시 소재 현충탑에서 열린 ‘제71회 현충일 추념식’에 참석했다. 이번 추념식은 지역 보훈 유가족과 회원 등 400여명이 자리를 함께한 가운데, 엄숙한 분위기 속에서 묵념과 헌화, 분향, 추념사, 추념 공연, 현충일 노래 제창 순으로 진행됐다.이날 김 의장은 헌화 및 분향 행사를 하며 조국을 위해 목숨을 바친 영웅들의 넋을 추모하고 깊은 경의를 표했다. 참배를 마친 후 방명록에는 “선열들의 고귀한 헌신을 기억하며, 경기도의 더 나은 미래로 보답하겠습니다”라는 문구를 남기며 각오를 다졌다.그는 “오늘의 대한민국은 국가와 국민을 위해 모든 것을 바친 순국선열과 호국영령의 숭고한 희생 위에 세워졌다”라며 “그분들의 애국정신과 헌신을 가슴 깊이 새기고, 더 나은 경기도와 대한민국을 만드는 데 최선을 다하겠다”라고 밝혔다.이어 “국가유공자와 보훈가족 여러분께 깊은 존경과 감사의 말씀을 드린다”라며 “경기도의회는 희생과 헌신이 존중받는 사회를 만들고, 보훈의 가치가 미래세대에 이어질 수 있도록 더욱 노력하겠다”라고 강조했다.양승현 리포터