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‘정조대왕·혜경궁 홍씨 선발대회’서 정조대왕 역-나광열, 혜경궁 홍씨 역-배경숙 선발

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이재준 수원특례시장(오른쪽)이 족자를 전달한 후 정조대왕 역 나광열 씨, 혜경궁홍씨 역 배경숙 씨, 이재식 수원특례시의회 의장(왼쪽)과 기념 촬영을 하고 있다. 수원시 제공


‘2026-2027 정조대왕·혜경궁 홍씨 선발대회’에서 정조대왕 역에 나광열(정자3동), 혜경궁 홍씨 역에 배경숙(화서2동)씨가 선발됐다.

7일 저녁 수원 화성행궁광장에서 열린 선발대회에는 서류심사를 통과한 정조대왕 역 6명, 혜경궁 홍씨 역 11명이 후보로 참가한 가운데 1차 자유복 심사, 2차 한복 심사로 진행됐다.

2026-2027 정조대왕 능행차 공동재현 수원 구간 본 행렬에서 나씨는 정조대왕 역, 배씨는 혜경궁 홍씨 역할을 한다. 활동 기간은 차기 정조대왕·혜경궁 홍씨 선발대회 전까지다.

이재준 수원시장은 “정조대왕 능행차 공동재현은 단순한 과거의 재현이 아닌, 시민과 함께 만들어 나가는 대한민국 대표 역사·문화 축제”라며 “수원화성 3대 축제인 수원화성 미디어아트, 제63회 수원화성문화제, 정조대왕 능행차에 시민 여러분의 많은 참여와 관심을 부탁드린다”고 밝혔다.

이어 “수원시는 2026-2027 수원 방문의 해에 더 많은 관광객이 수원을 찾아오고 즐길 수 있도록 최선을 다하겠다”고 덧붙였다.

제63회 수원화성문화제는 10월 4~11일, 화성행궁, 행궁광장 등 수원화성 일원에서 개최된다. 정조대왕 능행차 공동재현은 4일 열린다.

안승순 기자
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