이오수 경기도의원 ‘경기도담뜰 로컬푸드 직매장’ 개장식 참석



이오수 의원이 8일 경기융합타운 내 경기도담뜰 로컬푸드 직매장 입구 앞 야외 행사장에서 개최된 개장식에 참석해 축사를 하고 있다.(사진=경기도의회)

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경기도의회 농정해양위원회 소속 이오수 의원(국민의힘, 수원9)이 8일 경기융합타운에서 열린 ‘경기도담뜰 로컬푸드 직매장 개장식’에 참석해 도민을 위한 안전한 먹거리 유통과 농가 소득 증대의 필요성을 역설했다.이번 행사에는 경기도와 도의회 주요 관계자를 비롯해 경기도친환경농업인연합회, 생산자 및 소비자 단체 관계자 등 50명 정도가 동참했다. 개장식은 기념사 및 축사, 기후먹거리 실천을 위한 업무협약(MOU) 체결, 테이프 커팅, 매장 순회 등의 순으로 진행됐다.이번에 문을 연 경기도담뜰 로컬푸드 직매장은 농산물의 유통 단계를 대폭 줄여 생산 농가에는 안정적인 판로를 제공하고, 도시 소비자에게는 신선하고 안전한 먹거리를 공급하고자 마련된 상생 공간이다.이 의원은 이날 축사에서 “농업은 생산도 중요하지만 판로가 더욱 중요하다”라며 “아무리 좋은 농산물을 생산하더라도 소비자와 연결되는 유통망이 부족하면 농업의 지속가능성을 확보하기 어렵다”고 지적했다.이어 “오늘 개장한 로컬푸드 직매장은 생산자와 소비자를 직접 연결하는 상생의 공간”이라며 “농업인에게는 안정적인 판매처를 제공하고, 도민들에게는 믿고 찾을 수 있는 건강한 먹거리를 제공하는 중요한 역할을 하게 될 것”이라고 기대를 표했다.특히 이 의원은 지역구인 광교의 특성을 언급하며 상생 모델을 강조했다. 그는 “광교는 ‘소 한 마리 없는 지역구’라고 이야기할 정도로 도시 지역이지만, 농업과 도시가 함께 성장해야 지속가능한 미래를 만들 수 있다”라며 “도시 한가운데 위치한 로컬푸드 직매장이 도민들에게 농업의 가치를 알리고 지역 농산물 소비를 확대하는 거점으로 자리 잡길 기대한다”고 전했다.또한 “도시농업의 날 행사와 같은 다양한 농업 체험 행사도 중요하지만, 농업인이 정성껏 생산한 농산물이 제값을 받고 판매될 수 있는 판로를 만드는 것이 무엇보다 중요하다”라며 “농업인의 소득 안정과 지역경제 활성화를 위해 로컬푸드 유통체계 확대와 소비 촉진 정책 마련에 더욱 힘쓰겠다”고 다짐했다.끝으로 이 의원은 “생산자와 소비자가 함께 상생할 수 있는 건강한 먹거리 체계를 구축하는 것이 농정의 중요한 역할”이라며 “앞으로도 농업인과 도민 모두가 체감할 수 있는 실질적인 농정 정책을 추진해 나가겠다”고 덧붙였다.양승현 리포터