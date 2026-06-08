AI로 만드는 스마트 도시…관악구 ‘2026 창의 아이디어’ 공모전

오는 30일까지 모집…금상 100만원 등



관악구 창의 아이디어 공모전

관악구 창의 아이디어 공모전 포스터

관악구 제공

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서울 관악구가 주민의 삶의 질을 높여줄 참신한 아이디어를 찾기 위해 ‘2026년 관악구 창의 아이디어 공모전’을 연다.8일 구에 따르면 공모전의 지정 주제는 ‘인공지능(AI) 기반 행정서비스 개선 방안’, 자유 주제는 ‘관악구의 발전과 주민 행복을 위한 다양한 정책 아이디어’다.앞서 올해 초 관악구는 AI 사업 추진 계획을 세우고 AI를 구정 전반에 도입하는 스마트 행정 서비스 확대를 추진하고 있다. 이번 공모전을 통해 주민들이 일상 속 디지털 격차를 해소하고 체감할 수 있는 스마트도시 조성에 박차를 가한다는 구상이다.관악구민과 관악구 소재 직장인과 학생뿐만 아니라 관악구 공무원도 지정 주제와 자유 주제 중 선택해 오는 30일까지 제안하면 된다.구는 제출된 아이디어에 대해 창의성, 능률성, 계속성 등을 종합적으로 심사해 9월 중 수상자를 선정할 계획이다.수상자에게는 금상 100만원, 은상 50만원, 동상 30만원 등 상금을 수여한다.자세한 내용은 구청 홈페이지(고시공고)를 확인하면 된다.박준희 구청장은 “주민의 생생하고 창의적인 목소리에 AI가 더해지면 스마트 관악을 위한 최적의 답을 찾아낼 수 있을 것”이라며 많은 참여를 당부했다.김주연 기자