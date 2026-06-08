서울 중구, 근대교육 발상지 ‘배재학당길’ 명예도로명 부여

배재학당 창립 140주년 기념…서소문로11길



중구 정동 배재학당길 표지판

서울 중구 정동 배재학당길 표지판

중구 제공



서울 중구 ‘배재학당길’ 위치

서울 중구 ‘배재학당길’ 위치

중구 제공

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서울 중구는 정동 일대의 서소문로11길 312m 구간에 명예도로명 ‘배재학당길’을 부여한다고 8일 밝혔다.배재학당은 1885년 미국 선교사 아펜젤러가 정동에 설립한 우리나라 최초의 서양식 근대교육 기관이다. 고종이 내린 배재학당이라는 이름에는 인재를 기르는 집이라는 뜻이 담겨있다. 이곳을 품은 정동은 개화기 우리나라 교육, 외교, 종교의 중심지였다. 이번에 지정된 배재학당길은 서소문로11길 312m 구간이다. 서소문로11길 1부터 54까지 이어진다.구는 지정 배경에 대해 “대한민국 근대교육의 출발점인 정동의 역사·문화적 가치를 널리 알리기 위한 것”이라고 설명했다.이번 명예도로명 사용 기한은 2031년 6월까지며 연장도 가능하다. 앞서 구는 지난 4월부터 5월까지 주민 의견 수렴 절차를 밟았다. 지난달 주소정보위원회 심의를 거쳤다.중구는 역사·문화적 의미가 큰 인물과 기관을 기념하기 위해 명예도로명을 운영해왔다. 배재학당길은 중구의 5번째 명예도로다. 현재 독립운동가 우당 이회영 선생을 기리는 ‘우당이회영길’, 유네스코 한국위원회 활동을 기념하는 ‘유네스코길’, 전태일 열사의 뜻을 담은 ‘전태일 평화시장길’, 충무공 이순신 장군 탄생 480주년을 기념하는 ‘이순신길’이 지정돼 있다.김길성 구청장은 “이순신길에 이어 배재학당길을 조성한 것은 중구의 역사적 자산을 도시 공간 속에서 기억하고 계승하기 위한 노력의 일환”이라며 “앞으로도 중구만의 역사적 자산을 널리 알리고 자긍심을 높여 나가겠다”고 말했다.김주연 기자