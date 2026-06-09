경기도의회 경기도교육청 예산결산특별위원회, 2025년 道교육청 결산 및 2026년 제1회추경 사전설명회 개최



김정호 경기도교육청 예산결산특별위원회 위원장(앞줄 가운데)을 비롯한 예결위원들이 ‘2025회계연도 결산 및 2026년도 제1회 추가경정예산 사전설명회’에서 철저한 심사를 다짐하며 파이팅을 외치고 있다.(사진=경기도의회)



사전설명회에서 김정호 위원장의 주재 하에 예결위원들과 도교육청 관계자들이 예산 운영 전반에 대한 종합 검토와 질의답변을 진행하고 있다.(사진=경기도의회)

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경기도의회 경기도교육청 예산결산특별위원회가 총 24조원이 넘는 규모의 도교육청 결산안과 추가경정예산안에 대한 현안 점검에 나서며 본격적인 심사 준비를 마쳤다.경기도의회 경기도교육청 예산결산특별위원회(위원장 김정호)는 2025회계연도 경기도교육청 세출결산안 및 2026년도 제1회 추가경정예산안 심사를 앞두고, 예결위원들의 사업 이해도를 높이고 심사의 내실을 기하기 위해 사전설명회를 개최했다고 밝혔다.이번 심사 대상인 경기도교육청의 2025회계연도 세출결산액은 총 23조 1441억원 규모다. 아울러 2026년도 제1회 추가경정예산안은 기정예산인 22조 9259억원에서 1조 9668억원이 증액된 총 24조 8927억원 책정됐다.이날 설명회에서는 경기도교육비특별회계 세입·세출 결산을 포함해 교육청 예산 운영 전반에 대한 종합적인 분석과 검토가 심도 있게 진행됐다. 특히 제1회 추가경정예산안과 관련해서는 재원 편성의 적정성 및 주요 사업의 추진 방향성을 중심으로 위원들의 날카로운 질의와 답변이 이어졌다. 예결특위는 이날 논의되고 도출된 정비 사항들을 향후 예정된 정식 예산안 심사 과정에 적극적으로 반영할 방침이다.김정호 위원장은 “이번 사전설명회를 통해 경기도교육청 예·결산에 대한 위원들의 이해도가 높아졌으며, 향후 보다 심도 있는 심사에 실질적인 도움이 될 것으로 기대된다”고 밝혔다.한편, 경기도의회 경기도교육청 예산결산특별위원회는 다가오는 제391회 정례회에서 해당 결산안과 추경예산안에 대한 현미경 심사를 본격적으로 전개할 예정이다.양승현 리포터