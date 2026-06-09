이채영 경기도의원, 조례시행추진관리단 해단식 참석… 입법 책임 의정 성과 되새겨



경기도의회 예담채에서 열린 조례시행추진관리단 해단식에서 이채영 의원이 김진경 의장으로부터 감사패를 수여받은 뒤 기념촬영을 하고 있다.(사진=경기도의회)

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경기도의회 경제노동위원회 이채영 의원(국민의힘, 비례)이 9일 경기도의회 예담채에서 개최된 ‘경기도의회 조례시행추진관리단 해단식’에 참석해 그간의 입법 사후관리 활동을 총망라하고 마무리하는 뜻깊은 시간을 가졌다.경기도의회 조례시행추진관리단은 자치법규가 제정된 이후 실제 행정 현장에서 어떻게 집행되고 있는지를 면밀히 점검하고, 제도 운영 과정에서 도출되는 문제점을 정교하게 개선하기 위해 운영된 혁신적인 조직이다. 그동안 관리단은 조례가 단순히 상징적이거나 선언적인 규정에 머무르지 않고 도민의 실생활에 실질적인 변화를 만들어낼 수 있도록 시행 과정 전반을 추적·관리하는 핵심적 역할을 수행해 왔다.이 의원은 해당 관리단의 위원으로 적극 참여하며 각 조례의 구체적인 이행 현황과 성과를 진단해 왔다. 특히 현장의 목소리와 민원이 도의 정책에 충실히 투영될 수 있도록 다각적인 대안을 제시하는 등 조례의 실효성을 한층 높이는 의정 활동에 힘써왔다.이날 진행된 해단식에서는 그동안 조례시행추진관리단의 성공적인 운영과 자치법규 실효성 확보에 기여한 공로를 인정받아 이 의원을 비롯한 위원들에게 감사패가 수여됐다.이 의원은 “조례를 만드는 과정도 중요하지만, 실제 현장에서 제대로 시행되고 있는지 살펴보는 일 또한 의회의 중요한 역할”이라며 “조례시행추진관리단 활동은 입법의 성과를 다시 한번 점검하고 도민의 삶과 연결되는 정책의 의미를 되새기는 소중한 시간이었다”고 소감을 밝혔다.이어 “제11대 경기도의회 임기를 마무리하는 시점에서 뜻깊은 감사패를 받게 되어 더욱 의미가 크다”며 “지난 4년간 도민의 목소리를 정책과 조례에 담기 위해 쉼 없이 달려왔으며, 그 과정에 함께해 주신 모든 분들께 진심으로 감사드린다”고 덧붙였다.한편, 경기도의회 조례시행추진관리단은 이날 해단식을 끝으로 공식 활동을 마감했으며, 그간의 축적된 활동 성과와 우수사례를 엮은 백서를 발간하여 향후 입법정책 연구 및 차기 의정활동을 위한 기초 자료로 활용할 방침이다.양승현 리포터