경기미 김밥 페스타… “맛있는 K푸드 미래”

13~14일 개최… 30개 팀 본선 경연

소비 촉진하고 독창적 콘텐츠 발굴

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경기도가 우수 경기미의 소비 촉진과 독창적인 K-푸드 콘텐츠를 발굴하기 위해 13~14일 수원컨벤션센터에서 전국의 김밥 고수들이 참가하는 ‘2026년 제3회 경기미 김밥 페스타’를 개최한다.‘경기미, K-푸드 김밥의 미래’라는 주제로 열리며 예선을 거친 30개 팀이 경연을 펼친다. 특히 소상공인부 경연에서는 전국의 김밥 전문점 15곳이 참여해 각각의 특색 있는 김밥을 소비자에게 직접 판매한다.경연 외에 ‘김밥 패밀리’를 통해서는 경기도 내 김밥집 7개 업체와 전년도 수상 업체 3개 팀이 방문객들에게 다양하고 이색적인 김밥을 선보인다.경기도의 다양한 특화 품종 쌀을 만나볼 수 있는 전시 ‘모두의 경기미’, 경기도 농특산물을 활용한 이색 김밥을 맛보는 ‘미(米)묘한 김밥집’, 저고리 김밥과 샌드위치 김밥을 만들어 보는 어린이 대상 체험 프로그램 ‘꼬마김밥집’ 등도 운영된다.또 경기미 김밥을 관람객과 함께 만들어 보는 김밥 인플루언서 숙이네키친(한혜리)의 ‘쿠킹클래스’와 경기도 농특산물을 만나볼 수 있는 상설 파머스 마켓 ‘도래미마켓 팝업전’도 열린다.둘째 날인 14일에는 김밥의 단짝인 ‘김밥 앤 떡볶이 특별전’이 진행된다.안승순 기자