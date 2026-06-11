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이상일 “아이들 안전 무엇보다 중요, 녹색어머니회 활동 더 지원할 것”

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이상일 용인시장이 11일 용인동부경찰서에서 열린 녹색어머니회 발대식에 참석해 회원들과 기념사진을 촬영하고 있다. 용인시 제공


이상일 용인특례시장이 “아이들의 안전이 무엇보다 중요하다”며 “녹색어머니회 활동을 더욱 지원하겠다”고 약속했다.

이 시장은 11일 용인동부경찰서 4층 강당에서 열린 녹색어머니회 발대식에 참석해 아이들의 등하굣길 안전을 위해 헌신한 어머니회 회원들에게 표창장을 수여한 자리에서 이같이 밝혔다.

그는 “시장으로서 임기 4년 중 3년간 녹색어머니회 회원들과 친구처럼 지내며 교통지도 봉사활동에 참여했다”며 “녹색어머니회의 교통지도 봉사와 다양한 캠페인 덕분에 아이들의 등하굣길이 더욱 안전하고, 통학 환경도 많이 개선됐다고 생각한다”고 말했다.

이어 “올해 어린이보호구역 관련 사업에 약 52억 원의 예산이 투입됐는데, 내년에는 더 많은 지원을 할 수 있도록 노력하겠다”며 “반도체 프로젝트를 잘 지키고, 흔들림 없이 추진해 늘어나는 세수를, 시민을 위한 다양한 사업에 과감하게 투자하겠다”고 덧붙였다.

녹색어머니회는 등하굣길 교통봉사 등을 목적으로 1971년 출범했다. 용인시 녹색어머니회는 2007년 자원봉사단체로 등록했으며, 어린이 교통안전 캠페인과 올바른 개인형 이동장치(Personal Mobility) 이용 홍보 등 다양한 활동을 하고 있다.


안승순 기자
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