‘시민과 함께 만드는 새로운 이천 첫걸음’…성수석 당선인 인수위원회 출범



민선9기 이천시장(당선인 성수석)직 인수위원회가 11일 출범식을 갖고 본격적인 활동에 들어갔다. 이천시 제공

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민선 9기 이천시장직 인수위원회는 11일 위원 위촉식과 현판 제막식을 열고 민선 9기 시정 비전과 정책과제를 구체화하기 위한 본격적인 활동에 들어갔다.인수위는 각 분야 전문가와 시민사회 인사 등 인수위원 15명으로 구성됐다. 행정·복지·교육(4명), 산업·경제·환경(5명), 도시·주택·문화(4명) 등 3개 분과로 나뉘어 활동하게 된다. 또한 8명의 자문위원이 참여해 주요 정책과제와 공약 이행 방안에 대한 자문을 제공한다.인수위는 다음 달 20일까지 최장 40일간 운영되며, 민선 9기의 시정 목표를 정립하고 시정 전반의 운영 방향을 구체화하는 데 집중한다. 이어 향후 4년간 이천시정의 우선순위와 핵심 사업을 설계한다.인수위원회 위원장에는 서학원 이천시의회 의원이, 부위원장에는 임송만 이천시민생각나루 대표가 맡았다.성수석 당선인은 “변화와 혁신에 대한 시민들의 열망을 시정에 충실히 담아내는 것이 인수위원회의 가장 중요한 역할”이라며 “민선 9기 이천시는 시민이 체감하는 변화를 만들어 내고, 미래 세대가 꿈을 키울 수 있는 도시, 기업과 농업이 함께 성장하는 도시, 누구나 살고 싶은 도시를 만들어 가겠다”라고 밝혔다.서학원 위원장은 “시민의 뜻을 최우선 가치로 삼아 민선 9기 시정과제를 꼼꼼히 검토하고, 당선인의 시정 철학이 시정 전반에 충실히 반영될 수 있도록 최선을 다하겠다”라고 말했다.안승순 기자