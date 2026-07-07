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문 열면 펼쳐지는 서초구 ‘내 집 앞 음악캠프’ 가볼까

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내일부터 서초시니어라운지에서 진행


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서울 서초구 ‘내 집 앞 음악캠프’ 홍보물.
서초구 제공


서울 서초구는 오는 8일 홍씨마을 서초시니어라운지에서 클래식 공연과 음악 특강을 함께 즐기는 문화예술 프로그램인 ‘내 집 앞 음악캠프’를 연다고 7일 밝혔다.

반포느티나무쉼터가 주관하는 ‘내 집 앞 음악캠프’는 주민이 가까운 생활권에서 수준 높은 문화예술을 접할 수 있도록 마련됐다. 지난 2월부터 운영 중이다. 올해 들어 7번째로 개최되는 프로그램은 서울대 석사 출신이자 안산시립합창단 테너 부수석을 역임한 이아람 테너가 강사를 맡아 성악 공연과 클래식 음악 특강을 진행한다. 참여를 원하는 주민 누구나 무료로 들을 수 있다.

지난 캠프에 참여한 한 주민은 “평소 클래식 공연을 접할 기회가 많지 않았는데 집 가까운 곳에서 수준 높은 공연과 성악 특강을 함께 들을 수 있어 매우 뜻깊었다”며 “앞으로도 음악과 AI 교육 등 다양한 프로그램에 꾸준히 참여하고 싶다”고 전했다.

캠프가 진행되는 서초시니어라운지는 어르신뿐만 아니라 아이와 부모 세대까지 누구나 자유롭게 이용할 수 있는 구의 대표적 세대통합형 공간이다. 현재 총 10곳을 운영하고 있다. 구는 올해 하반기에 서초3동, 잠원동 등에 라운지를 추가 조성할 예정이다.

전성수 서초구청장은 “내 집 앞 음악캠프는 주민이 일상 가까이에서 문화예술을 향유하고 소통할 수 있도록 마련한 프로그램”이라며 “앞으로도 다양한 문화예술 콘텐츠로 주민의 문화 향유 기회를 넓히고 세대가 함께 어우러지는 지역사회를 만들어 나가겠다”고 말했다.


송현주 기자
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