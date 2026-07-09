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전남광주통합특별시, 복날 가금류 특별 위생 관리

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휴일·조기 개장으로 도축 검사 지원·미생물 검사 강화


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전남광주통합특별시동물위생시험소가 가금육 특별 위생 관리를 위해 해체 검사를 하고 있다.


전남광주통합특별시 동물위생시험소가 복날 가금류 소비 증가에 대비해 가금 도축장의 휴일 개장과 개장 시간 조정, 미생물 검사 강화 등 특별 위생 관리 대책을 추진한다.

복날 기간에는 원활한 도축 검사와 신선한 축산물의 안정적 공급을 위해 도축장 개장 시간을 평소보다 앞당겨 오전 5시부터 운영한다.

또한 휴일에도 도축장을 개장해 도축 검사를 하는 등 검사 공백이 발생하지 않도록 운영할 계획이다.

시험소는 도축 검사 인력을 탄력적으로 배치해 도축 물량 증가에 신속히 대응하고, 도축 전·후 검사를 철저히 해 질병 감염 등 식용으로 부적합한 축산물이 유통되지 않도록 관리할 방침이다.

여름철 고온 다습한 환경으로 미생물 오염 위험 등을 고려해 일반 세균, 대장균, 살모넬라균 등 미생물 검사를 강화하고 도축장 시설과 세척·소독, 개인위생, 냉장 관리 실태 등 작업 환경의 위생 관리도 집중 점검할 계획이다.

검사 결과 부적합 사항이 확인되면 관련 법령에 따라 신속한 출하 제한과 원인 조사, 개선 조치를 하는 등 위해 요인을 사전에 차단할 방침이다.

정지영 전남광주통합특별시 동물위생시험소장은 “복날은 연중 가금류 소비가 가장 많은 시기인 만큼 휴일 개장과 개장 시간 조정을 통해 도축 검사를 차질 없이 지원하고, 살모넬라 등 미생물 검사와 위생 관리를 한층 강화해 안전한 축산물이 공급되도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

전남광주 지역은 전국 최대 오리 사육 지역이자 주요 가금 생산지로 8개소의 가금 도축장을 운영하고 있으며 지난해 약 9000만 마리의 닭과 오리고기를 공급했다.

무안 류지홍 기자
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