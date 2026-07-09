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성수석 이천시장, “피부로 체감할 수 있는 교통개혁 추진하겠다”

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지난 6일부터 운행 중인 이천 286번 시내버스(시내권~백사면 현방리). 이천시 제공


민선 9기를 맞아 경기 이천시가 성수석 시장이 공약한 ‘시민 체감형 교통개혁‘에 본격적으로 나섰다.

시는 G2100번, 3401번에 이어 세 번째로 출범한 광역버스 3303번이 13일부터 부발읍 응암리를 기점으로 신하리와 증포동, 백사 나들목(IC)을 거쳐 잠실역 1번·11번 출구 정류소까지 직행으로 운행한다고 9일 밝혔다.

본격적인 입주가 진행되고 있는 이천 최초의 택지지구인 이천중리택지지구 입주민을 위한 맞춤형 대중교통 대책의 하나로 시내권과 부발읍(SK하이닉스 포함)을 포괄하는 시내버스(231번) 2대를 늘려 같은 날(13일) 운행을 시작한다.

앞서 교통취약지역의 교통복지 실현을 위해 시내권과 백사면 현방리를 연결하는 시내버스(286번)는 지난 6일부터 운행 중이다.

성수석 이천시장은 “광역교통망 확충, 택지지구에 대한 교통복리 증진 및 교통취약지역 주민을 위한 시내버스 노선 신설 등을 지속적으로 추진함으로써 이천시 전역을 아우르는 교통복지 선도도시로 이천시를 변화시키겠다”라고 밝혔다.


안승순 기자
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