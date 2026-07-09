마주 앉은 창원시와 NC…연고지 이전 갈등 봉합하고 상생 강화하나

강기윤 시장·이진만 대표 공식 회동

연고 구단 지원·안전한 관람환경 약속

NC파크 사고 이후 관계 개선 여부 관심



강기윤 창원시장(왼쪽)·이진만 NC다이노스 대표이사. 2026.7.9. 창원시 제공

또한 구단 운영과 경기장 환경 개선 등을 위한 21개 요구 사항을 제시하며 창원시에 대책 마련을 요구했다.

주요 현안이 완전히 정리된 것은 아닌 만큼 향후 후속 협의 결과에도 관심이 쏠린다.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

강기윤 경남 창원시장과 이진만 NC 다이노스 대표이사가 공식 회동을 하고 지역 연고 구단과 지자체 간 상생 협력 의지를 재확인했다.창원NC파크 구조물 추락 사고 이후 이어진 갈등 국면 속에서 양측이 공개적으로 협력 의사를 밝히면서 관계 정상화의 전환점이 될지 주목된다.창원시는 지난 8일 시청 접견실에서 강 시장과 이 대표가 만나 지역 연고 구단인 NC 다이노스와의 상생 협력 방안을 논의했다고 9일 밝혔다.양측은 이날 프로야구를 통한 지역경제 활성화와 스포츠 문화 확산, 시민과 구단이 함께 성장하는 협력 관계 구축 방안 등을 놓고 의견을 나눴다.강 시장은 “NC 다이노스는 창원시민에게 자부심을 주는 창원시의 소중한 대표 브랜드”라며 “시는 구단과의 기존 협의 사항을 차질 없이 이행하고, 구단이 야구에만 전념할 수 있도록 시설 관리를 철저히 하겠다”고 밝혔다.이어 “시민들이 안전하고 쾌적하게 야구를 즐길 수 있도록 앞으로도 구단과 적극적으로 소통하고 협력하겠다”고 덧붙였다.이 대표는 “창원시의 책임감 있는 지원에 감사드린다”며 “지역사회와 함께 성장하는 NC 다이노스를 만들어 가겠다”고 화답했다.시와 NC는 앞으로도 신뢰를 바탕으로 프로야구를 통한 지역경제 활성화와 스포츠 문화 확산에 힘을 모으고 시민과 구단이 함께 성장하는 협력 관계를 지속해 발전시켜 나가기로 했다.이번 만남은 지난해 창원NC파크에서 발생한 외벽 구조물 추락 사고 이후 이어진 양측 갈등 속에서 성사돼 더욱 관심을 끈다.지난해 3월 창원NC파크에서 외벽 구조물이 떨어져 관중 사상자가 발생한 이후 NC 구단은 사고 수습 과정에서 창원시 대응에 불만을 제기하며 연고지 이전 가능성을 언급했다.이에 창원시는 지난해 7월 NC 구단 지원 이행 방안을 공개하며 협력 의지를 밝혔지만, 이후 양측 간 입장 차가 이어져 왔다.이런 가운데 강 시장과 이 대표의 공식 회동이 성사되면서 그동안 경색됐던 관계가 해소 국면으로 접어드는 것 아니냐는 관측이 나온다. 다만창원 이창언 기자