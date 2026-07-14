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용인세브란스병원에 암센터 들어선다…용인시, 암센터·교수연구실 건축 허가

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이상일 시장, “환자들에 대한 의료 서비스 수준이 한층 높아질 것”


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용인세브란스병원 전경. 용인시 제공


연세대 용인세브란스병원에 암센터가 들어선다.

용인시는 14일 연세대학교가 기흥구 중동 1151번지 외 2필지에 용인세브란스병원 암센터와 교수연구동을 신설하기 위해 신청한 건축(증축)허가를 최근 승인했다고 밝혔다.

건축허가 규모는 기존 대지면적 7만 2690㎡에서 2만 4134㎡ 증가한 9만 6824㎡, 연면적은 11만 2474㎡에서 1만 4641㎡ 증가한 12만 7115㎡다.

용인세브란스병원은 건물 왼편 주차장 부지에 지상 1~9층 규모로 증축한다. 1·2층엔 암센터, 3층엔 교육시설, 4~9층엔 교수연구실이 들어선다.

시의 건축 허가 승인에 따라 암센터와 교수연구동 건설공사는 올해 하반기에 착공해 2028년 1월 준공될 예정이다.

이상일 시장은 “용인세브란스병원은 시민들의 건강을 위한 거점 의료시설인 만큼 연구동 증축으로 암센터와 교수연구시설 등이 들어서면 환자들에 대한 병원 의료 서비스의 수준이 한층 높아질 것이며, 시민들의 병원 이용 편의도 증진될 것”이라고 말했다.

1983년 개원한 용인세브란스병원은 2020년 3월 용인시 기흥구 현 위치로 신축 이전했다.

안승순 기자
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