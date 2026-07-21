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복지카드 없어도 ‘앱’ 화면이면 됩니다

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서울 장애인·노인 모바일로 감면

서울시가 21일부터 ‘서울온’ 애플리케이션(앱) 하나로 복지 대상 자격을 확인해 공공시설 이용료를 감면받을 수 있는 ‘복지 분야 모바일 자격 확인 서비스’를 시작한다고 20일 밝혔다. 실물 복지카드나 각종 증명서를 따로 챙기거나 발급받아 제시해야 했던 불편이 사라지고, 휴대전화 화면으로도 혜택을 받을 수 있게 된 것이다.

서비스 대상은 장애인, 국가유공자, 한부모가족, 기초생활수급자, 차상위계층, 65세 이상 어르신 등 6개 복지 분야다. 자격 확인을 마치면 90일 동안 별도 서류 없이 모바일 화면만으로 시설을 이용할 수 있다. 이용할 수 있는 시설도 서울대공원과 서울식물원, 시 공영주차장, 세종문화회관, 한강공원 등 다양하다.

기존에는 장애인등록증, 국가유공자증, 주민등록등본, 한부모가족 등 감면 대상별 증빙서류를 제시해야 했지만, 앞으로 장애인과 고령층은 실물 증표를 휴대해야 하는 부담을 덜고, 현장 대기시간을 줄일 수 있을 것으로 기대된다.

정영준 시 디지털도시국장은 “앞으로도 서울온 중심으로 시민이 먼저 변화를 체감하도록 생활밀착형 디지털 행정을 확대하겠다”고 밝혔다.


이범수 기자
2026-07-21 16면
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