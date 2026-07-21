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인천 서북도서 39년 만에 야간 뱃길 ‘활짝’

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일출·일몰 전후 3시간 운항 가능

39년 동안 제한됐던 인천 서북도서 여객선의 야간운항이 허용되면서 섬 주민들의 이동권이 확대됐다.

인천시는 20일 인천항연안여객터미널에서 ‘서북도서 여객선 야간운항 제한 완화’ 기념식을 열고 백령도, 대청도, 소청도, 대연평도, 소연평도를 잇는 여객선의 야간운항 확대를 알렸다. 여객선 운항 가능 시간은 기존 ‘일출 30분 전~일몰 30분 후’에서 이날부터 ‘일출 3시간 전~일몰 3시간 후’로 대폭 늘어났다.

서북도서는 안보 특수성 때문에 1987년부터 전국에서 유일하게 여객선 야간운항이 제한돼 왔다. 전국 대부분 해역이 2007년 해양수산부 훈령 개정으로 야간운항이 허용됐지만 북한과 인접한 서북도서는 예외였다.

편도 4시간이 걸리는 인천~백령도 항로는 오전에 안개·풍랑 등으로 출항이 지연되면 오후에 기상이 회복돼도 운항하지 못하는 사례가 빈번하다. 실제 이 항로의 지난해 결항일은 71일에 달했다.

시는 이런 문제를 해결하기 위해 관계기관과 협의를 거쳐 ‘서북도서 선박운항 규정’ 개정을 끌어냈다. 개정안은 야간운항 시 안전속력 준수 등 안전관리 의무도 함께 담겨 안전성을 강화했다.


강남주 기자
2026-07-21 16면
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