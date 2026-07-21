인천 서북도서 39년 만에 야간 뱃길 ‘활짝’

일출·일몰 전후 3시간 운항 가능

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39년 동안 제한됐던 인천 서북도서 여객선의 야간운항이 허용되면서 섬 주민들의 이동권이 확대됐다.인천시는 20일 인천항연안여객터미널에서 ‘서북도서 여객선 야간운항 제한 완화’ 기념식을 열고 백령도, 대청도, 소청도, 대연평도, 소연평도를 잇는 여객선의 야간운항 확대를 알렸다. 여객선 운항 가능 시간은 기존 ‘일출 30분 전~일몰 30분 후’에서 이날부터 ‘일출 3시간 전~일몰 3시간 후’로 대폭 늘어났다.서북도서는 안보 특수성 때문에 1987년부터 전국에서 유일하게 여객선 야간운항이 제한돼 왔다. 전국 대부분 해역이 2007년 해양수산부 훈령 개정으로 야간운항이 허용됐지만 북한과 인접한 서북도서는 예외였다.편도 4시간이 걸리는 인천~백령도 항로는 오전에 안개·풍랑 등으로 출항이 지연되면 오후에 기상이 회복돼도 운항하지 못하는 사례가 빈번하다. 실제 이 항로의 지난해 결항일은 71일에 달했다.시는 이런 문제를 해결하기 위해 관계기관과 협의를 거쳐 ‘서북도서 선박운항 규정’ 개정을 끌어냈다. 개정안은 야간운항 시 안전속력 준수 등 안전관리 의무도 함께 담겨 안전성을 강화했다.강남주 기자