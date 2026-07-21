중랑구, ‘중랑동행 비전위원회’ 결과보고회

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지난 3주간의 활동 마무리
7대 분야 70개 공약사업 검토
오는 9월 민선9기 사업 확정


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류경기(왼쪽 네번째) 중랑구청장이 지난 16일 중랑동행 비전위원회 해단식에 참석해 기념 사진을 찍고 있다.
중랑구 제공


서울 중랑구가 지난 16일 운영한 중랑동행 비전위원회의 해단식을 개최하고 지난 3주간의 활동을 마무리했다고 21일 밝혔다.

비전위원회는 민선 9기 공약사업의 타당성과 실현 가능성을 검토하고 구민의 관점에서 공감할 수 있는 정책을 마련하기 위해 운영했다. 지역 주민과 교육·경제 등 각 분야 전문가 30명으로 구성됐다.

활동 기간에는 ▲행복도시(교육·복지) ▲자족도시(경제·도시개발·교통) ▲매력도시(문화·주거환경·걷기 좋은 도시) 등 3개 분과로 나뉘어 7대 분야 70개 공약사업을 검토하고 다양한 의견을 제시했다.

위원회가 제안한 개선사항과 건의사항은 총 75건이다. 구는 이를 바탕으로 관련 부서의 검토를 거쳐 오는 9월 민선 9기 공약사업을 최종 확정하고 11월에는 공약실천계획을 수립할 예정이다.

류경기 구청장은 “민선 9기 중랑의 대도약을 위한 청사진을 함께 그릴 수 있었다”며 “앞으로도 구민의 목소리를 구정에 적극 반영해 실효성 있는 정책을 추진해 나가겠다”고 말했다.


유규상 기자
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