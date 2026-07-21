최동민 동대문구청장, ‘동민과의 대화’ 15개 동 순회 마무리

건의사항 총 203건 접수
서울 동대문구는 민선9기 첫 ‘동민과의 대화’를 마무리하고 15개 동에서 주민 건의사항 203건을 접수했다고 21일 밝혔다. 검토 결과와 추진 상황도 건의자에게 직접 안내할 계획이다.
동민과의 대화는 지난 6일 신설동에서 시작해 16일 회기동을 끝으로 15개 동 순회 일정을 마쳤다. 동별 특성과 현안을 직접 듣고 이를 향후 구정 운영의 밑그림에 반영하기 위한 현장 소통이다.
행사에는 동별로 약 80~110명의 주민이 참석했다. 주민들은 도로와 보행환경 개선, 주차공간 확충, 교통 불편 해소, 노후시설 정비, 복지·안전 강화, 주택·도시정비 등 일상과 맞닿은 문제를 주로 건의했다. 동별 여건을 반영한 중장기 발전 방안에 관한 의견도 이어졌다.
행사는 구청장 인사말과 동 주요 업무보고, 주민과의 대화 순으로 진행됐다. 최동민 구청장과 관련 국·소장, 부서장들은 현장에서 답변할 수 있는 사안은 곧바로 설명했다. 추가 검토가 필요한 건의에는 처리 절차와 앞으로의 검토 방향을 안내했다.
구는 시급성, 수혜 범위, 실현 가능성, 주민 체감도 등을 살필 계획이다. 바로 해결할 수 있는 사안은 신속히 조치하고 예산 확보나 관계기관 협의가 필요한 사안은 중장기 과제로 관리한다.
최 구청장은 “바로 해결할 수 있는 일은 신속히 처리하고, 시간이 필요한 사안은 그 이유와 진행 상황을 정확히 알려드리겠다”며 “주민의 목소리가 생활의 변화로 이어지도록 처리 과정을 끝까지 챙기겠다”고 말했다.
유규상 기자