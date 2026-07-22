경기도의회 교육기획위원회, 전반기 상임위 구성 완료… 첫 업무보고로 의정활동 개시



▲경기도의회 교육기획위원회 국중범 위원장을 비롯한 상임위원들이 제12대 전반기 첫 상임위원회 회의를 마치고 파이팅을 외치며 기념촬영을 하고 있다. (사진=경기도의회)

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경기도의회 교육기획위원회(위원장 국중범)가 부위원장 선임 등 전반기 상임위원회 구성을 마치고 경기교육 현안 점검을 위한 첫 주요 업무보고에 들어갔다.교육기획위원회는 21일 회의실에서 제12대 전반기 첫 상임위원회 회의를 열어 김선희 의원(국민의힘·용인6)과 김영희 의원(더불어민주당·오산1)을 각각 부위원장으로 선임했다.이어 21일부터 22일까지 양일간 소관 실·국 및 직속 기관, 출연 기관을 대상으로 업무보고를 청취하며 추진 정책 검토와 질의응답을 진행했다. 이번 업무보고는 제12대 의회가 구성된 후 진행된 첫 상임위 회의로, 경기교육 정책 전반을 다각도로 파악하고 개선 방향을 제시하는 자리가 됐다.21일에는 기획조정실, 협력국, 경기도교육정보기록원, 경기도교육청교직원복지센터, (재)경기도교육연구원에 대한 보고가 이뤄졌으며, 22일에는 학교교육국, 교원인사정책과, 유보통합준비단, 경기도교육청남부유아체험교육원, 경기도교육청북부유아체험교육원, 경기도교육청특수교육원을 대상으로 주요 현안 점검이 이어졌다.국중범 위원장(더불어민주당·성남4)은 “오늘 제12대 전반기 교육기획위원회의 첫 상임위원회를 시작으로 앞으로 2년간 교육 현장의 목소리에 더욱 귀 기울이며, 집행부와 긴밀한 소통과 협력을 통해 경기교육 발전을 위한 정책적 방향을 제시해 나가겠다”며 “도민의 기대에 부응하는 책임 있는 의정활동을 펼칠 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.한편 교육기획위원회는 21일(화)에는 기획조정실, 협력국, 경기도교육정보기록원, 경기도교육청교직원복지센터, (재)경기도교육연구원에 대한 업무보고를 진행했으며, 22일(수)에는 학교교육국, 교원인사정책과, 유보통합준비단, 경기도교육청남부유아체험교육원, 경기도교육청북부유아체험교육원, 경기도교육청특수교육원에 대한 업무 보고가 이어질 예정이다.양승현 리포터