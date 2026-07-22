이은미 경기도의원, 바다향기수목원 ‘선택과 집중’ 통해 테마형 명소화 전략 제안



이은미 의원. (사진=경기도의회)

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경기도의회 농정해양위원회 이은미 부위원장(더불어민주당, 안산5)은 21일(화) 열린 제392회 임시회 기후환경에너지국 및 산림환경연구소 업무보고에서 산림휴양시설 안전관리와 산림복지서비스 운영 내실화, 대부도 바다향기수목원의 경쟁력 강화 방안을 점검했다.이은미 부위원장은 업무보고에 포함된 여주 별빛자연휴양림 조성과 자연휴양림·수목원·산림욕장 등 28개소 보완사업 추진 현황을 확인하며, “산림휴양시설은 계획대로 조성하는 것도 중요하지만 도민들이 안전하고 편리하게 이용할 수 있도록 사업이 차질 없이 추진되어야 한다”고 강조했다.이어 이은미 부위원장은 “산림복지서비스는 시설을 조성하는 것만으로 완성되는 것이 아니라 안전하게 이용하고 만족도를 높이는 것이 더욱 중요하다”며, 현재 운영 중인 245개 산림휴양시설의 안전관리 체계를 짚었다.또한 숲해설가와 산림치유지도사 등 전문 인력을 활용한 프로그램 운영과 관련해 이은미 부위원장은 “도민들이 다시 찾고 싶은 산림휴양시설이 되기 위해서는 시설뿐 아니라 테마와 콘텐츠가 함께 발전해야 한다”고 강조하며, 다양한 산림복지 프로그램 운영 계획 마련을 주문했다.이에 대해 김일곤 산림녹지과장은 호우·태풍 등 기상 특보 발효 시 이용객 입장을 제한하고 예약 취소 시 불이익을 방지하는 등 기상 상황에 맞춘 안전관리 체계를 엄격히 운영하고 있다고 설명했다.이어 진행된 산림환경연구소 업무보고에서 이 부위원장은 대부도 바다향기수목원의 발전 전략을 제시했다. 이 부위원장은 “바다향기수목원은 면적이 넓은 만큼 전체 공간을 일시에 개발하기보다 선택과 집중을 통해 수목원을 대표할 수 있는 공간을 만드는 것이 필요하다”며 “포토존과 테마 공간 등 상징적인 명소를 조성해 도민들이 그 공간을 보기 위해 찾아오는 수목원으로 발전시켜야 한다”고 당부했다.끝으로 이은미 부위원장은 “산림복지는 시설을 늘리는 것보다 도민들이 체감하는 안전과 만족도를 높이는 것이 더욱 중요하다”며 “도민이 체감할 수 있는 산림복지 정책과 특색 있는 산림휴양 공간 조성에 힘써 달라”고 주문했다.양승현 리포터