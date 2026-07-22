김경옥 경기도의원 “AI 대전환·조리로봇 도입… 교육현장 실효성 우선돼야”



▲교육기획위원회 김경옥 의원이 소관 부서 업무보고에서 경기도교육청의 AI 교육 정책 및 조리로봇 도입 사업의 실효성 검증을 촉구하고 있다. (사진=경기도의회)

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경기도의회 교육기획위원회 김경옥 의원(더불어민주당, 평택 3)이 경기도교육청의 AI 교육 정책 확대에 따른 교원 행정 부담 과중 문제와 학교 급식 조리 로봇 도입 사업의 실효성을 집중 점검하고 개선책 마련을 요구했다.김경옥 의원은 지난 21일 열린 경기도교육청 기획조정실·협력국 소관 2026년도 업무 보고에서 AI 교육 추진 과정의 현장 애로 사항을 지적했다.김 의원은 기획조정실장을 향해 “AI 시대 대전환 속에서도 ‘교육의 질은 교사에게 달려 있다’는 진리는 변함이 없다”며, “임태희 교육감의 AI 교육 정책이 속도감 있게 추진되는 만큼, 현장 교사들에게 불필요한 행정 부담이 가중되지 않도록 경기도교육청이 사전에 선제적으로 점검하는 컨트롤타워 역할을 해 달라”고 당부했다.특히 평택 지역 내 학교 현장 방문 사례를 공유하며 “AI 및 디지털 시스템이 도입되었으나 지원 체계 미비로 교사들의 업무량이 오히려 늘었다는 지적이 나온다”며 단발성 과제 발굴에 치중하기보다 교사들의 실질적인 업무 절감을 이끌어낼 수 있도록 소통 체계를 전환하라고 촉구했다.이어 학교급식보건과장을 상대로는 급식실 환경 개선 사업의 실효성 부족을 꼬집었다. 김 의원은 “1억 원이 넘는 조리 로봇 도입이 조리 종사자의 노동 강도를 실질적으로 낮추지 못하고 있다는 현장 목소리가 있다”며, “고가의 로봇 도입이 조리 종사자의 처우 개선과 근무 환경 조성에 실질적으로 기여했는지 냉철한 평가가 필요하다”고 지적했다.김 의원은 현장의 객관적 검증을 위해 조리 로봇 오작동·고장 내역과 조리 종사자 퇴사율 등 세부 자료 제출을 요청했다. 아울러 “향후 행정사무감사를 통해 AI 교육 정책과 급식실 환경 개선 사업의 타당성을 면밀히 검증하여 도민이 체감할 수 있는 정책을 만들겠다”고 밝혔다.끝으로 김경옥 의원은 “선생님들이 교육에 전념하고, 급식 노동자들이 안전하게 일할 수 있는 학교 현장을 만드는 것이 무엇보다 중요하다”며, “향후 교육 현장과 밀접한 의정 활동을 통해 관련 사업을 철저히 검증하고, 안전하고 실효성 있는 학교 환경을 조성하는 데 최선을 다하겠다”고 다짐했다.양승현 리포터