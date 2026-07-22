김선희 경기도의원 ‘유치원과 어린이집 상생 모임’ 제안... 성공적인 유보통합 기반 마련



▲김선희 의원이 한국유치원총연합회 경기도지회 관계자들과 간담회를 열고 경기 유아교육 발전 및 유보통합 추진 방안을 논의하고 있다. (사진=경기도의회)

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경기도의회 김선희 의원(국민의힘, 용인6)이 성공적인 유보통합 안착을 위한 유치원과 어린이집 간의 상생·협력 모임 구성을 제안하며, 현장 중심의 유아교육 정책 지원을 약속했다.김선희 의원은 지난 20일 사단법인 한국유치원총연합회 경기도지회와 간담회를 개최하고, 경기 지역 유아교육의 주요 현안과 발전 방향을 심도 있게 논의했다.이날 간담회에는 한용호 경기도지회장을 비롯해 연합회 관계자 6명이 참석해 유아교육 현장의 애로 사항을 전달하고 교육 환경 개선을 위한 정책 과제들을 공유했다.김선희 의원은 교육계 최대 현안인 유보통합 추진 방향과 관련해 “진정한 유보통합을 이루기 위해서는 유치원과 어린이집이 함께 상생하고 협력하는 모임을 만들어 가는 것부터 시작해야 한다”고 강조했다.이어 “유보통합의 궁극적인 목적은 우리 아이들이 차별 없이 건강하게 성장할 수 있는 환경을 만드는 것”이라며, “특히 유아기 때부터 올바른 인성을 함양할 수 있도록 인성 교육의 가치를 정책적으로 뒷받침하는 데 집중해야 한다”고 밝혔다.아울러 김 의원은 “앞으로도 학부모를 비롯한 교육 현장 관계자들과 긴밀히 소통하며, 아이들이 행복하고 교사들이 보람을 느낄 수 있는 교육 환경을 만드는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.한편 경기도의회 교육기획위원회 부위원장인 김선희 의원은 경기 유아교육의 실질적인 가치 제고와 현장 밀착형 교육행정 구현을 목표로 다각적인 의정활동을 이어가고 있다.양승현 리포터