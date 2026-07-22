김선희 경기도의원, 경기남부광역도시철도 “제5차 국가철도망 구축계획 반영 위해 총력 다할 것”



▲김선희 의원과 경기남부광역도시철도 추진 시민연합회 관계자들이 경기남부광역도시철도의 제5차 국가철도망 구축계획 반영 촉구 서한을 들고 기념촬영을 하고 있다. (사진=경기도의회)

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경기도의회 김선희 의원(국민의힘, 용인 6)이 경기 남부 지역의 극심한 교통난을 해결할 핵심 열쇠인 ‘경기남부광역도시철도’의 국가 계획 반영을 위해 전방위 행보에 나섰다.김선희 의원은 지난 20일 경기도의회에서 ‘경기남부광역도시철도 추진 시민연합회’(이하 시민연합회)와 간담회를 열고 사업 추진 현안을 점검했다.용인·수원·화성·성남 등 경기 남부 4개 지자체 주민으로 구성된 시민연합회 임원진은 이날 회의에서 지역 균형 발전과 교통 정체 해소를 위해 해당 사업이 ‘제5차 국가철도망 구축계획’에 반드시 반영돼야 한다는 점을 역설했다.간담회를 마친 뒤 김 의원과 시민연합회 관계자들은 남종섭 경기도의회 의장을 면담하고 공식 촉구 서한문을 전달하며 도의회 차원의 강력한 지원과 협조를 요청했다.시민연합회가 전달한 서한에 따르면 경기남부광역도시철도는 서울 잠실을 출발해 성남 판교, 용인 수지, 수원 광교를 거쳐 화성 봉담까지 연결하는 노선이다. 만성 정체 구역인 용인서울고속도로 등 주요 도로망의 교통 체증을 획기적으로 낮출 대안으로 평가받는다.노선 영향권에 들어서는 4개 지자체는 가파른 인구 증가세로 광역 교통 수요가 매우 높은 지역이다. 앞서 실시된 사전 예비 타당성 조사에서도 B/C(비용 대비 편익)값이 1.2를 기록해 탁월한 사업 타당성과 경제성을 이미 입증한 바 있다. 철도망이 구축되면 약 138만 명에 달하는 주민들이 직접적인 수혜를 입을 전망이다.김선희 의원은 “경기남부광역도시철도는 4개 도시 420만 도민들의 삶의 질을 바꿀 간절한 염원이자, 경기 남부의 미래가 걸린 중차대한 사업”이라고 강조했다.이어 김 의원은 “높은 경제성과 파급 효과가 증명된 만큼, 국토교통부의 제5차 국가철도망 구축계획에 반드시 반영될 수 있도록 경기도 및 관계 지자체와 긴밀히 소통하며 전력을 다하겠다”고 의지를 밝혔다.아울러 김 의원은 도민의 삶의 질 제고와 현장 중심의 소통을 최우선 가치로 두고, 주민 목소리가 도정에 실질적으로 반영될 수 있도록 밀착형 의정 활동을 지속할 방침이다.양승현 리포터