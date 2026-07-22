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장민수 경기도의원 “평촌 등 1기 신도시 침수 취약지역 대책” 점검으로 의정활동 시작

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▲안전행정위원회 장민수 의원이 소관 부서 업무보고에서 평촌 등 1기 신도시 침수 방지 대책과 선제적 대응 절차 간소화를 촉구하고 있다. (사진=경기도의회)


경기도의회 안전행정위원회 장민수 의원(더불어민주당, 안양 5)이 제12대 의회 첫 상임위원회 의정활동으로 1기 신도시 노후 주택가의 침수 예방 대책과 선제적 대응 체계 구축을 강력히 촉구했다.

장민수 의원은 21일 열린 제392회 임시회 안전관리실 업무보고에서 기후변화에 따른 집중호우 피해 최소화를 위한 경기도 차원의 주도적인 역할을 당부했다.

장 의원은 “도민의 생명과 안전을 지키는 지방자치의 핵심은 선제적 안전망 구축에 있다”며, “침수 위험이 높은 취약지역과 노후 주택이 밀집한 1기 신도시의 경우, 집중호우 시 신속한 상황 전파와 대응이 생사를 가른다”고 경고했다.

이를 해결하기 위한 방안으로 장 의원은 신속한 상황 공유가 가능한 공동 알람 장치 확대 설치를 제안했다. 아울러 침수 방지 시설 설치 시 현행 주민대표자 동의 절차 등이 행정 지연을 유발하는 점을 꼬집으며, “주민 안전과 직결된 사안인 만큼 보다 신속하고 선제적인 조치가 가능하도록 절차 간소화와 행정 간 사전 협의가 이뤄져야 한다”고 강조했다.

이어 진행된 자치행정국 업무보고에서는 옛 청사 활용 방안 추진 과정에서 근무자의 환경적 불편을 최소화할 종합 대책 마련을 당부했다. 또한 최근 증가하는 신규·청년 공무원의 이직 현상을 예방하기 위해 실효성 있는 맞춤형 조직 관리 방안 마련을 요청했다.

한편, 제11대 의회에 이어 제12대 경기도의회에 당선된 장민수 의원은 평촌 등 1기 신도시 정비 사업 추진, GTX 접근성 향상, 평촌학원가 안전 환경 조성 및 지역 경제 활성화 등 민생 현안 해결을 목표로 적극적인 의정활동을 펼쳐 나가고 있다.

양승현 리포터
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