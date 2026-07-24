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노원, 백범 탄생 150주년 특별전

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독립운동가 삶 현대미술 재해석
서준오 청장 “문화프로그램 확대”


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특별기획전 ‘다른 빛, 같은 새벽’에 전시된 유승백 작가의 ‘김구’ 스프레이 페인팅 작품.
노원구 제공


서울 노원구는 백범 김구 탄생 150주년을 맞아 화랑대 철도공원 경춘선숲길 갤러리에서 특별기획전 ‘다른 빛, 같은 새벽’을 전시 중이라고 23일 밝혔다.

전시는 독립운동가의 삶과 정신을 현대미술로 재해석해 자연스럽게 역사와 예술을 접할 수 있도록 기획됐다. 백범 김구를 비롯해 안중근, 홍범도, 윤봉길, 김좌진 등 독립운동가들을 담아냈으며 △수묵화가 박순철 △디지털아티스트 손지훈 △그래피티 아티스트 유승백 작가가 참여했다.

박순철 작가는 김구, 이봉창, 조완구 등 주요 인물은 물론 무명 독립투사의 삶을 조명했다. 이어 손지훈 작가는 디지털 페인팅과 애니메이션을 통해 독립운동가들이 누리지 못한 평범한 일상을 그렸다. 유승백 작가는 스프레이 페인팅의 강렬한 색채로 백범 김구(사진)를 비롯한 흑백사진 속에 남아있는 독립운동가의 모습을 현대적으로 재구성했다. 전시는 다음 달 19일까지 경춘선숲길 갤러리에서 무료로 볼 수 있다.

서준오 구청장은 “앞으로도 주민들이 일상 가까이에서 역사와 예술을 자연스럽게 만날 수 있도록 다양한 문화예술 프로그램을 확대해 나가겠다”고 말했다.


유규상 기자
2026-07-24 21면
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