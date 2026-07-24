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도봉, 돌봄·위기가구 300곳 상세주소 직권 부여

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주소 사각지대 해소 안전망 강화
응급상황 발생 때 위치 신속 파악


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돌봄·위기가구 대상 ‘상세 주소’ 직권 부여 사업을 AI로 구현한 이미지.
도봉구 제공


서울 도봉구가 주소 사각지대를 해소하고 안전망을 강화하기 위해 관내 돌봄·위기가구 등 300여곳을 대상으로 상세 주소를 직권 부여한다고 23일 밝혔다.

상세 주소란 도로명주소의 건물번호 뒤에 표시되는 ‘동·층·호’에 대한 정보다. 화재나 응급 환자 발생 시 소방·경찰의 신속한 위치 파악을 돕고, 우편물 오배송 방지 및 맞춤형 방문 복지 혜택의 누락을 막는 역할을 한다.

아파트와 달리 원룸이나 단독·다가구주택 등은 소유자나 임차인이 직접 신청해야 한다. 그러나 돌봄·위기가구의 경우 미신청자가 많아 우편물 오배송은 물론, 긴급상황 발생 시 신속한 대응이 어렵다는 지적이 이어져 왔다.

구는 건축물대장에 동·층·호가 없는 대상지를 발굴해 직권 부여를 추진한다. 현장 조사와 기초조사서 통보, 소유자와 임차인의 의견 수렴 등 행정 절차를 거쳐 오는 9월 말까지 완료할 계획이다. 이의가 없을 경우 상세 주소가 최종 부여된다.

김동욱 구청장은 “앞으로도 상세 주소가 필요한 곳을 적극 발굴하고 주소 정보를 체계적으로 관리해 구민 누구나 안전하고 편리한 생활을 누릴 수 있도록 하겠다”고 말했다.


유규상 기자
2026-07-24 22면
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