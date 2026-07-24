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당구·탁구로 어르신 건강·여가 챙기는 광진

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운영 기간·강습 횟수 등 늘려


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서울 광진구의 한 당구장에서 어르신들이 당구를 배우고 있다.
광진구 제공


서울 광진구가 어르신들의 건강 증진과 활기찬 노후생활을 지원하기 위한 당구 교실을 확대 운영한다고 23일 밝혔다.

이 사업은 생활체육 활동을 통해 신체 건강과 정서적 안정을 돕고, 지역사회 교류를 활성화해 건강한 여가문화를 조성하기 위해 마련됐다.

구는 어르신들의 높은 당구 교실 수요에 맞춰 운영 규모를 대폭 늘렸다. 기간을 기존보다 2개월 연장해 3월부터 12월까지 총 10개월간 운영하고, 강습반도 주 2회에서 주 3회로 늘려 참여 기회를 확대했다.

또한 시설 대관도 기존 2개소에서 3개소로 확대했다. 이에 따라 참여 정원은 100명에서 150명으로 늘어나 더 많은 어르신이 생활체육 활동에 참여할 수 있게 됐다. 아울러 탁구 교실도 기존보다 2개월 연장해 3월부터 12월까지 운영한다.

김경호 광진구청장은 “생활체육은 어르신들의 건강을 지키는 것은 물론 활기찬 일상과 이웃 간 소통을 이어주는 중요한 기반”이라며 “앞으로 생활체육의 기회를 늘리고 부담을 줄여, 누구나 즐겁게 운동할 수 있도록 하겠다”고 말했다.


이범수 기자
2026-07-24 22면
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