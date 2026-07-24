“정원 가꾸며 치유하고 소통해요”… 마을정원사 키우는 송파

일반·심화 양성 프로그램 운영

전국 기초단체 최다 300명 배출

자투리 공간에 공원·녹지 조성



서강석(가운데) 송파구청장이 지난해 7월 신천근린공원에 있는 송파정원지원센터에서 마을정원사 수료생들과 함께 기념촬영을 하고 있다.

송파구 제공

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“지역 정원을 가꾸는 데 직접 참여할 수 있어서 좋습니다. 정원을 함께 가꾸며 치유와 소통의 즐거움을 알았어요. 앞으로도 계속 정원을 가꾸고 싶습니다.”서울 송파구에서 운영하는 ‘마을정원사’ 양성프로그램에 참여하는 전모(46)씨는 올 초 일반과정을 수료하고 하반기 시작하는 심화 과정에도 참여할 예정이라며 밝게 웃었다.송파구는 정원 관리를 위한 기본 지식과 기술을 전수하는 ‘마을정원사’ 양성 프로그램을 확대한다고 23일 밝혔다. 마을정원사 양성 프로그램은구민이 교육을 받고 지역 내 크고 작은 공공 정원을 가꾸거나 새롭게 조성하는 활동에 참여허는 사업이다. 활동은 모두 자원봉사로 이뤄진다. 구 관계자는 “정원관리에 관심이 많고 지역 정원을 직접 만들거나 가꾸고 싶어 하시는 구민께서 많이 참여한다”라고 설명했다.‘정원도시 송파’를 구현하기 위해 지난해 처음 시작해 지금까지 전국 기초자치단체 중 가장 많은 약 300명의 마을정원사를 배출했다. 성과를 인정받아 지난해 12월 서울 정원도시상 ‘대상’을 수상하기도 했다. 올해는 150명의 마을정원사를 모집한다. 이들은 하반기에 ‘마을정원사 심화 과정’에도 참여할 수 있다. 처음 실시되는 심화 과정은 ▲식재 설계 ▲계절별 유지관리 ▲정원 조성 실습 등 실무 중심으로 구성해 현장에 즉시 투입할 수 있는 전문 역량을 키울 수 있도록 돕는다. 지난해 상반기 교육에서는 현장실습을 통해 잠실나루역 새내근린공원 내 정원, 성내천 가로수 아래 한뼘 정원, 풍납동 세계정원 내 허브정원 등을 조성했다. 석촌호수, 신천근린공원, 잠실새내 나들목 등에 있는 기존 공공정원 가꾸기도 이뤄졌다.교육을 수료한 마을정원사들은 구 곳곳의 자투리 공간에 정원과 녹지를 조성하고 유지 관리하는 자원봉사 활동에 참여한다. 구는 올해 총 101곳의 주민 참여형 정원 조성을 목표로 사업을 추진 중이다. 이번에 배출된 마을정원사들은 새롭게 조성될 정원에 직접 식재와 관리 활동을 하며 주도적으로 참여할 예정이다.서강석 구청장은 “송파 마을정원사 양성 프로그램을 통해 많은 구민이 스스로 정원을 가꿀 수 있는 역량을 키울 수 있도록 아낌없이 지원하겠다”며 “송파의 크고 작은 공간에 정원과 녹지를 조성하여, 발길이 닿는 모든 곳에서 정원의 휴식과 여유를 즐길 수 있는 ‘정원 도시 송파’를 만들어 가겠다”고 밝혔다.박재홍 기자