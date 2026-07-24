“정원 가꾸며 치유하고 소통해요”… 마을정원사 키우는 송파

일반·심화 양성 프로그램 운영
전국 기초단체 최다 300명 배출
자투리 공간에 공원·녹지 조성
“지역 정원을 가꾸는 데 직접 참여할 수 있어서 좋습니다. 정원을 함께 가꾸며 치유와 소통의 즐거움을 알았어요. 앞으로도 계속 정원을 가꾸고 싶습니다.”
서울 송파구에서 운영하는 ‘마을정원사’ 양성프로그램에 참여하는 전모(46)씨는 올 초 일반과정을 수료하고 하반기 시작하는 심화 과정에도 참여할 예정이라며 밝게 웃었다.
송파구는 정원 관리를 위한 기본 지식과 기술을 전수하는 ‘마을정원사’ 양성 프로그램을 확대한다고 23일 밝혔다. 마을정원사 양성 프로그램은구민이 교육을 받고 지역 내 크고 작은 공공 정원을 가꾸거나 새롭게 조성하는 활동에 참여허는 사업이다. 활동은 모두 자원봉사로 이뤄진다. 구 관계자는 “정원관리에 관심이 많고 지역 정원을 직접 만들거나 가꾸고 싶어 하시는 구민께서 많이 참여한다”라고 설명했다.
‘정원도시 송파’를 구현하기 위해 지난해 처음 시작해 지금까지 전국 기초자치단체 중 가장 많은 약 300명의 마을정원사를 배출했다. 성과를 인정받아 지난해 12월 서울 정원도시상 ‘대상’을 수상하기도 했다. 올해는 150명의 마을정원사를 모집한다. 이들은 하반기에 ‘마을정원사 심화 과정’에도 참여할 수 있다. 처음 실시되는 심화 과정은 ▲식재 설계 ▲계절별 유지관리 ▲정원 조성 실습 등 실무 중심으로 구성해 현장에 즉시 투입할 수 있는 전문 역량을 키울 수 있도록 돕는다. 지난해 상반기 교육에서는 현장실습을 통해 잠실나루역 새내근린공원 내 정원, 성내천 가로수 아래 한뼘 정원, 풍납동 세계정원 내 허브정원 등을 조성했다. 석촌호수, 신천근린공원, 잠실새내 나들목 등에 있는 기존 공공정원 가꾸기도 이뤄졌다.
교육을 수료한 마을정원사들은 구 곳곳의 자투리 공간에 정원과 녹지를 조성하고 유지 관리하는 자원봉사 활동에 참여한다. 구는 올해 총 101곳의 주민 참여형 정원 조성을 목표로 사업을 추진 중이다. 이번에 배출된 마을정원사들은 새롭게 조성될 정원에 직접 식재와 관리 활동을 하며 주도적으로 참여할 예정이다.
박재홍 기자