경기남부광역철도 국가계획 반영 촉구… 성남지역 경기도의원들 힘 보태



▲성남지역 경기도의원들과 경기남부광역도시철도 추진연대 회원들이 남종섭 경기도의회 의장에게 경기남부광역철도의 제5차 국가철도망 구축계획 반영을 촉구하는 건의문을 전달한 후 기념촬영을 하고 있다. (사진=경기도의회)

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경기남부광역철도의 「제5차 국가철도망 구축계획」 반영을 촉구하는 지역 사회의 목소리가 점차 고조되는 가운데, 성남지역 경기도의원들이 주민들과 함께 국가계획 반영의 필요성을 피력하고 나섰다.23일 경기남부광역도시철도 추진연대 소속 성남시민들은 경기도의회를 방문해 남종섭 의장을 면담하고, 경기남부광역철도의 제5차 국가철도망 구축계획 반영을 위한 도의회 차원의 적극적인 대응과 지원을 요청하는 건의문을 전달했다.이 자리에는 더불어민주당 소속 성남지역 경기도의원인 문승호 의원(성남1), 최만식 의원(성남2), 김진명 의원(성남6), 송연섭 의원(비례)이 자리를 함께해 주민들의 뜻에 힘을 실었다.추진연대는 경기남부광역철도가 우수한 경제성과 사업 타당성을 확보한 사업인 만큼, 교통 수요와 시급성, 정책적 파급 효과 등을 종합적으로 고려해 공정한 평가를 받아야 한다고 강력히 주장했다.경기남부광역철도는 서울 잠실에서 성남 판교, 용인 수지, 수원 광교를 거쳐 화성 봉담까지 잇는 핵심 광역철도 노선이다. 해당 4개 지자체의 인구는 약 420만 명에 달함에도 서울 직결 광역철도망은 여전히 부족한 실정이다. 특히 지속적인 인구 유입과 대규모 택지 개발이 진행 중이어서 향후 광역교통 수요는 폭발적으로 증가할 전망이다.문승호 의원은 “국토교통부의 최종 고시를 앞둔 지금이 경기남부광역철도의 국가계획 반영 여부를 결정할 가장 중요한 시기”라며 “국토교통부는 교통 수요와 경제성은 물론 지역 간 형평성과 사업의 시급성을 종합적으로 검토해 경기남부광역철도를 제5차 국가철도망 구축계획에 반드시 반영해야 한다”고 강조했다.이어 “420만 경기남부 주민의 교통권 보장과 균형발전을 위해서는 경기도가 국가계획 반영을 위해 모든 행정력과 협상 역량을 집중해야 한다”고 밝혔다.아울러 문 의원은 “경기도의회 차원에서도 정부에 경기남부광역철도의 국가계획 반영을 촉구하는 건의안을 발의하는 등 필요한 역할을 다하겠다”고 말했다.양승현 리포터