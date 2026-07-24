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김성태 경기도의원 “경기도 산불 발생 전국 최다… 피해 규모보다 발생 자체 줄여야”

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산불 원인 분석과 예방 중심의 관리체계 강화 촉구


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▲ 지난 21일 열린 제392회 임시회 경기도 산림녹지과 업무보고에서 질의하는 김성태 의원(사진=경기도의회)


지난 21일 열린 제392회 임시회 경기도 산림녹지과 업무보고에서 농정해양위원회 김성태 도의원(더불어민주당, 용인2)이 산불 예방 대책 강화를 강력히 주문했다. 김 의원은 경기도의 산불 발생 건수가 전국에서 가장 많다는 점을 짚으며, 발화 자체를 막을 수 있는 선제적 대응 체계 구축이 시급하다고 강조했다.

이날 김 의원은 “경기도의 건당 산불 피해 면적이 전국 최소 수준이라는 점보다 산불 발생 건수가 전국 최다라는 사실을 더 엄중하게 봐야 한다”며 “피해가 작았다는 결과에 안주하지 말고 반복되는 산불의 원인을 분석해 발생 단계부터 차단해야 한다”고 강조했다.

특히 “침엽수는 산불 발생 시 불길이 빠르게 확산될 가능성이 큰 만큼 도유림과 사유림의 침엽수·활엽수 분포를 정확히 파악해야 한다”며 “산불 예방과 산림의 회복력을 함께 고려한 장기적인 조림 정책을 마련할 필요가 있다”고 주문했다.

아울러 김 의원은 도유림 무단 점유 및 불법 시설물의 처리 절차를 재점검하고, 담당자 변경과 관계없이 일관된 업무 기준을 유지할 수 있도록 공유재산 관리 매뉴얼을 조속히 작성할 것을 주문했다.


끝으로 김 의원은 “산불은 발생한 뒤 진화하는 것보다 발생하지 않도록 예방하는 것이 가장 중요하다”며 “경기도가 산불 발생 전국 최다라는 불명예에서 벗어날 수 있도록 원인별·지역별 예방 대책을 지속적으로 살피겠다”고 밝혔다.


류정임 리포터
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