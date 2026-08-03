관악구, ‘실증 지원’으로 창업 기업 공공시장 진출 돕는다

관악S밸리 기업 공공서비스 실증 지원 업무협약



관악S밸리 기업 공공시장 진출 지원

박준희(왼쪽 일곱번째) 서울 관악구청장이 지난달 31일 ‘관악S밸리 기업 공공서비스 실증 지원 업무협약’을 맺고 기념 사진을 찍고 있다.

관악구 제공

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서울 관악구가 관악S밸리 기업들이 원활하게 공공시장에 진입할 수 있도록 협력하는 기술 실증 지원 사업에 나섰다고 3일 밝혔다.구는 관악중소벤처진흥원, 관악S밸리 기업 9개사와 이러한 취지의 ‘관악S밸리 기업의 공공서비스 실증 지원을 위한 3자 업무협약’을 지난 31일 체결했다. 서울대 캠퍼스타운은 기업 발굴과 공공기관과 기업 간 연결을 맡고, 관악중소벤처진흥원은 기술 실증 지원과 성과 공유를 담당한다. 관악구는 실증 사업을 위한 행정적 지원을 제공하고, 우수 사례는 적극 활용하고 홍보할 계획이다.구는 이를 위해 지난 5월 26일부터 이틀간 ‘관악S밸리 기업 혁신기술 공유회’를 열기도 했다. 구청 11개 부서와 관악구 종합사회복지관, 고등학교, 서울대 등 공공기관과 관악S밸리 20개 기업이 참여해 논의한 결과, 최종 9개 기업이 선정됐다. 매칭된 기업들은 하반기에 현장에 기술을 적용하는 공공실증 시범 사업을 추진하게 된다.구는 향후 ‘관악S밸리 창업페스티벌’과 연계해 우수 사례를 발표하고 우수 기업에는 상금을 지급할 예정이다.박준희 구청장은 “서울대 캠퍼스타운, 관악중소벤처진흥원과의 유기적 협업으로 창업기업에 실질적인 실증 기회를 제공하게 돼 매우 뜻깊다”고 말했다.김주연 기자