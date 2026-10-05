담양군, 제5회 무등산권 지오마라톤 대회…10월 10일 개최

전국 마라토너 1650명 참가… 화순적벽·동복호 일대

무등산권 유네스코 세계지질공원 두 번째 재인증 기념



지오 마라톤 홍보 포스터. (담양군 제공)

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전남광주 담양군이 무등산권 유네스코 세계지질공원의 두 번째 재인증을 기념하는 ‘제5회 무등산권 지오마라톤 대회’를 오는 10일 금호화순스파리조트 일원에서 개최한다.담양군과 화순군, 전남광주통합특별시, 전남대 무등산권지질관광사업단이 공동 주최하는 이번 대회는 2018년 무등산권의 유네스코 세계지질공원 지정을 기념해 시작돼 올해로 5회째를 맞았다.이번 대회에는 전국에서 1650명의 마라토너가 참가하며, 화순적벽과 동복호 일대의 우수한 자연경관과 지질명소를 따라 달리는 코스로 치러진다.대회는 당일 오전 8시 금호화순스파리조트에서 출발해 담양군 가사문학면 인암삼거리를 거쳐 화순군 백아면 다곡삼거리에서 반환하는 구간을 중심으로 운영된다.종목은 ▲30km ▲하프(21.0975km) ▲10km ▲5.18km 등 4개 마라톤 코스와 전문 해설사와 함께 서유리 공룡화석지 일원을 둘러보는 ▲2km 걷기 코스 등 총 5개 부문으로 구성됐다.특히 올해 대회에서는 전남광주 통합 100일을 기념해 무등산권 지질명소를 형상화한 ‘퍼즐 부착 세리머니’가 진행된다. 또 경북 청송 유네스코 세계지질공원 관계자와 해설사 11명이 참여하는 지역 간 교류 행사도 함께 마련된다.박종원 담양군수는 “무등산권 지오마라톤 대회에 함께해 주신 모든 참가자에게 감사드린다”며 “참가자 모두가 무등산권의 뛰어난 자연을 즐기며 부상 없이 안전하게 완주하시길 바란다”고 말했다.임형주 기자