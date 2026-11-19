

서울시청 하늘전망대 야경

지난 9월 서울시청 하늘전망대에서 보이는 야경 모습.

서울시 제공

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서울시는 이번 겨울 시청 본관 8·9층 하늘전망대를 매일 밤 개방하고 성탄전야와 올해 마지막 날엔 자정까지 운영한다고 19일 밝혔다.하늘전망대 확대 운영 기간은 ‘서울윈터페스티벌’ 개막일인 다음 11일부터 서울광장 스케이트장 폐장일인 내년 2월 9일까지다. 월~목요일은 기존 오후 6시까지에서 오후 9시까지로 3시간 연장 운영한다. 금∼토요일은 동절기 기준 오후 9시에서 1시간 연장해 오후 10시까지 문을 연다. 휴관일이던 일요일에도 오전 10시부터 오후 9시까지 전망대를 개방한다. 성탄전야인 12월 24일과 올해 마지막 날인 12월 31일에는 전망대를 자정까지 운영한다.하늘전망대는 시청 본관 서편 8층 다목적실과 연결된 대기공간 등 행정 업무 공간을 지난 7월 7일부터 시민과 관광객에게 무료로 개방한 곳이다. 시청 1층 로봇카페 옆 전용 엘리베이터로 올라가면 덕수궁과 대한성공회 서울주교좌성당 등을 볼 수 있다. 이달 18일까지 누적 방문객은 19만 6494명이다.시는 다음달 전망대 안팎의 모습과 도심 경관을 주제로 방문객을 대상으로 참여 공모전도 열 계획이다. 우수작은 내년 2월 시상한다. 곽종빈 시 행정국장은 “하늘전망대가 서울의 새로운 전망명소로 자리 잡고 있다”며 “올겨울 더 많은 시민과 관광객이 도심의 아름다운 야경을 즐길 수 있도록 개방 시간을 확대한다”고 말했다.김주연 기자