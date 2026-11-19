

제340회 정례회 제3차 본회의에서 5분 자유발언을 하는 이재식 서울시의원.

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서울특별시의회 교통위원회 이재식 의원(국민의힘, 양천구 제1선거구)이 서울지하철의 고질적 안전 사각지대인 ‘승강장 틈새 발빠짐’과 ‘전동차 바닥 미끄럼 사고’ 개선을 위해 행정사무감사 점검, 5분 자유발언, 조례 개정안 발의 등 단계별 의정 활동을 펼치고 있다.이 의원은 지난 18일 제340회 정례회 본회의 5분 자유발언에서 “시민이 체감하는 진정한 ‘행복철’은 혼잡도 완화와 함께 발밑 걱정 없이 안심하고 승하차할 수 있는 안전이 뒷받침될 때 완성된다”며 서울시의 전향적 대책을 촉구했다.앞서 이 의원은 2026년도 교통위원회 행정사무감사에서 서울교통공사의 승강장 연단 간격 관리 실태와 현장 데이터 문제를 지적했다. 확보 자료에 따르면 ‘도시철도건설규칙’상 안전발판 등 방지 설비 설치 기준인 ‘연단 간격 10cm’ 초과 지점은 전체 19,328곳 중 3395곳(17.5%)에 이른다.이 의원은 “실시간 사고 문자를 보면 승강장 발빠짐 사고 접수가 가장 잦다”며 “안내 방송이나 경고 문구 부착을 넘어 승객 주의에만 기대지 않는 물리적 안전장치 보완이 필요하다”고 강조했다.특히 이 의원은 서울교통공사가 자동안전발판 설치 사업을 추진하고 있음에도 막대한 예산과 기술적 여건 등으로 2·3단계 사업이 지연되고 있는 점을 짚으며, 예산 효율성과 설치 속도를 동시에 높일 수 있는 현실적인 대안을 제시했다.이 의원은 “영국 런던 지하철은 승강장 하단에 고무 갭 필러(Rubber Gap Filler)를 촘촘히 설치해 틈새를 물리적으로 좁혔으며, 홍콩 MTR과 미국 뉴욕, 뉴질랜드 웰링턴의 통근열차 역시 차량 도입 단계부터 출입문 바닥 미끄럼 방지 설계를 기본 적용하고 있다”고 설명했다.이어 이 의원은 “현재 공사가 추진 중인 자동안전발판 2·3단계 사업이 지연되면서 그사이 승객들의 안전 공백이 길어지고 있다”며, “모든 승강장에 고가의 자동안전발판만 고집할 것이 아니라, 곡선 각도와 틈새 너비, 이용 인원을 면밀히 분석해 적은 비용으로 신속히 해결할 수 있는 곳에는 고무 갭 필러나 고정식 고무판·철판 등 ‘저비용 설비’를 즉시 도입하고, 틈새가 유독 넓은 고위험 지점에만 ‘자동안전발판’을 선별 설치해 전체 사업 속도를 끌어올려야 한다”고 강조했다.이와 함께 이 의원은 현장 점검과 정책 촉구가 실제 행정 집행으로 이어지도록 ‘서울교통공사 설립 및 운영에 관한 조례’ 일부개정조례안을 대표 발의하며 제도적 안전장치 마련에도 나섰다. 개정안은 서울교통공사의 승강장 발빠짐 및 미끄럼 방지 조치를 의무화하고, 서울시장으로 하여금 ‘승하차 안전설비 설치·관리 지침’을 수립해 신규 차량 도입 및 유지보수 시 반드시 반영하도록 규정하고 있다.이처럼 행정사무감사를 통한 실태 점검, 본회의 5분 자유발언을 통한 정책적 결단 촉구, 그리고 조례 개정안 발의를 통한 입법적 뒷받침까지 유기적으로 연결된 이 의원의 의정활동이 서울지하철의 안전 수준을 한 단계 끌어올리는 계기가 될 것으로 기대된다.끝으로 이 의원은 “시민의 안전은 비용의 논리가 아닌 서울시가 마땅히 다해야 할 책무”라며, “전체 1만 9000여개 승하차 지점에 대한 전수조사를 바탕으로 현장에 꼭 맞는 맞춤형 안전설비가 신속히 구축되어, 천만 서울시민이 매일 안심하고 이용하는 진정한 ‘행복철’이 실현되길 기대한다”고 밝혔다.신성은 리포터