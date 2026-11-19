내년 3월까지 겨울철종합대책

제설인력·장비, 급식지원 확충

진교훈 “안전한 겨울 보내도록”



지난 6월 서울 강서구 화곡동 곰달래로27길 74 일대에 결빙 방지를 위한 도로 열선이 설치된 모습.

강서구 제공

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서울 강서구는 ‘구민 모두가 건강하고 안전한 겨울나기’를 위해 4개월간 ‘겨울철 종합대책’을 실시한다고 19일 밝혔다. 대책은 지난 15일부터 내년 3월 15일까지 보건·환경, 한파, 제설, 안전, 민생안정 등 5개 분야를 중심으로 추진된다.구 관계자는 “올겨울 기상이변과 한파, 폭설, 감염병, 화재 등 계절성 위험 요인에 선제 대응하고 취약계층을 더 촘촘히 살필 것”이라고 밝혔다.특히 한파 분야 대응을 강화했다. 꿈나무카드(아동급식카드)를 이용하는 14세 이상 아동을 위해 배달 애플리케이션 ‘땡겨요’에서 배달 주문을 시범 도입하고, 내년부터 아동 급식 지원 단가를 한 끼당 1만원에서 1만 300원으로 올린다. 저소득 어르신 급식 지원 인원은 3320명에서 3406명으로 늘리고, 이동노동자 쉼터는 2곳에서 3곳으로 확대한다.제설 분야는 신속한 초기 대응을 위해 준비했다. 민간 제설 용역 인력은 44명에서 78명으로 늘렸고, 제설 장비는 19대에서 41대로 확충했다. 도로 열선은 15곳에서 28곳으로 확대한다. 겨울철 화재와 시설물 사고 예방에도 집중했다. 공연장 6곳의 전기 배선과 무대 주변 가연물 등을, 다중이용업소도 난방기구 등 화재 취약 요인을 점검한다.보건·환경 분야에서는 감염병 대응에 나섰다. 조류독감 방역 시기를 12월에서 11월로 당겼고, 살균소독은 월 2회 이상에서 4회 이상으로 늘린다. 그 밖에도 감염병 감시나 예방 접종 등 겨울철 건강 위험에 선제 대응할 계획이다.민생안전 분야에서는 겨울철 생활물가 관리와 주민 체감 지원에 집중한다. 착한가격업소를 94곳에서 104곳으로 늘리고, 종량제봉투 등을 지원한다. 생활폐기물 수거, 폭설 시 청소·제설 지원, 에너지 절약 대책 등도 추진한다.진교훈 구청장은 “겨울철은 한파, 폭설, 감염병, 화재 등 복합적인 위험이 집중되는 시기인 만큼 사전 대비가 중요하다”며 “구민들이 보다 안전하고 따뜻한 겨울을 보낼 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.김주연 기자