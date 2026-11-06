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고속철 통합 60일… 하루 이용객 12.6% 늘어

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수서 방면·환승 이용객도 증가

KTX·SRT 통합 이후 고속철도 열차 운행 횟수가 늘면서 환승 이용객이 50% 이상 증가하는 등 지역 간 이동 편의가 개선된 것으로 나타났다.

5일 코레일(한국철도공사)에 따르면 고속철도가 통합된 9월 1일 이후 60일간의 운영 성과를 분석한 결과 하루 평균 이용객이 지난해 같은 기간보다 12.6% 증가한 32만 2000명으로 집계됐다. 9월과 10월 증가율이 각각 11.9%, 13.3%로 이용객 증가세가 지속되고 있다. 특히 수서 방면 이용객이 1년 전보다 29.5% 늘어난 9만명에 달했다.

고속·일반 철도 간 환승할인이 확대되고 좌석 공급이 늘면서 하루 평균 환승 이용객이 통합 이전 6110명에서 9441명으로 54.4% 증가했다.

통합 이후 두 달간 운임 할인과 마일리지 제공액이 515억원으로 집계됐다. KTX 구간에만 적용하던 어린이·청소년·경로·임산부 등에 대한 공공 할인을 SRT 구간까지 확대하고 고속·일반 철도 간 환승할인을 일원화해 통합에 따른 편익을 환원하고 있다.

코레일은 예매 환경의 편리과 예약 시스템 안정성 등을 강화할 계획이다. 지난 추석 승차권 예매 당시 발생한 대규모 접속 지연 원인을 분석해 이용자가 집중되더라도 차질 없는 진행이 가능하도록 시스템 안정성 점검과 성능 개선 등을 추진한다. 열차 운행 확대로 우려되는 객실 청결 문제와 관련해 청소 인력을 보강하고 청소 방식도 바꾸기로 했다. 김태승 코레일 사장은 “고속철도 통합의 안착에 맞춰 열차 이용 서비스를 차질 없이 개선하겠다”면서 “국가 간선 교통망인 고속철도를 편리하고 안심하고 이용할 수 있도록 안전을 더 철저하게 관리하겠다”고 강조했다.


대전 박승기 기자
2026-11-06 19면
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